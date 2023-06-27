440.4 ألف موظف في أنشطة الصحة والخدمة الاجتماعية .. 48 % منهم نساء

بلغ عدد الموظفين العاملين في أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنهاية العام الماضي نحو 440.4 ألف موظف، من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، وذلك مقارنة بنحو 470.35 ألف موظف بنهاية العام السابق له.

ووفقا لبيانات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، شكل العاملون الأجانب النسبة الأكبر بنحو 51.4 في المائة، إذ بلغ عددهم نحو 226453 موظفا مقيما بعد تراجع عددهم بنحو 25 ألف موظف، مقابل 213943 موظفا سعوديا.

وشكل الموظفون العاملون في هذا المجال في منطقة الرياض النسبة الأعلى بـ41.8 في المائة بما يعادل 184016 موظفا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ81990 موظفا، تليها المنطقة الشرقية بـ70384 موظفا.

وتقدر نسبة النساء العاملات في القطاع نحو 48 في المائة، إذ بلغ عددهن 210936 موظفة. واستحوذت السعوديات العاملات في القطاع على النسبة الكبيرة من النساء بنحو 52.6 في المائة، حيث بلغ عددهن 111052 موظفة، مقابل نحو 99884 موظفة أجنبية.

واستحوذ الموظفون الرجال العاملون في المنشآت على النسبة الأكبر من عدد العاملين، إذ بلغ عددهم 229460 ألف موظف.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق المرحلة الأولى من توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن.

وتستهدف الوزارة توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهاماتهم في المنظومة الاقتصادية.

وتضمن توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في مرحلته الأولى توطين مهن الاستشاريين والاختصاصيين الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35 في المائة، حيث من المتوقع أن توفر فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات.

ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال، بما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي وتنظيم سوق العمل.

وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها على توظيف السعوديين، تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".