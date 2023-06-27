مقابل حصة 3.7 % .. «لوسيد» تتعاون مع «أستون مارتن» في تصنيع السيارات الكهربائية

أعلنت شركة أستون مارتن، أمس، إبرام اتفاق مع مجموعة لوسيد الأمريكية - السعودية المتخصصة في السيارات الكهربائية، لمساعدة المجموعة البريطانية للسيارات الفارهة في تصنيع سيارات مراعية للبيئة.

وبحسب "الفرنسية"، جاء في بيان لـ"أستون مارتن" أن مجموعة لوسيد ومقرها في كاليفورنيا ستزودها بالتكنولوجيا بما في ذلك أنظمة البطاريات، بما قيمته نحو 232 مليون دولار (213 مليون يورو) من المبالغ النقدية والأسهم.

تمنح الصفقة مجموعة "لوسيد" حصة أقلية قدرها نحو 3.7 في المائة.

وأشار البيان إلى أن "أستون" تعتزم أن تتيح لعملائها خيار الطراز الكهربائي على كل سياراتها بدءا من 2026.

وما أن وردت أنباء الشراكة التي تتطلب موافقة المساهمين، ارتفعت قيمة أسهم "أستون" 10 في المائة إلى 360 بنسا للسهم في بورصة لندن.

وكانت أستون مارتن، العلامة التجارية المحببة للشخصية السينمائية للعميل البريطاني جيمس بوند، قد تكبدت خسائر كبرى عام 2019 بسبب ضعف الطلب العالمي على خلفية تباطؤ الاقتصاد الصيني وبريكست، وتعاظمت الخسائر إبان جائحة كوفيد.

وأنقذ الملياردير الكندي لورانس سترول، أكبر مستثمر في الشركة، الصانع البريطاني من الإفلاس في 2020.

الشهر الماضي أصبح الصانع الصيني "جيلي" ثالث أكبر مساهم في "أستون مارتن" بعد ضخه رساميل إضافية.

واتفقت أستون مارتن مع شركة لوسيد على توريد بطاريات السيارات الكهربائية.

وقالت الشركة البريطانية ومقرها وارويكشاير: إن "لوسيد" ستوفر مكونات توليد الطاقة "لطرازات سيارات كهربائية مستقبلية أولية ومحددة".

وفي سياق متصل بصناعة البطاريات العالمية، بدأت شركة الكيماويات الكورية الجنوبية "إل.جي شيم" الإنتاج التجاري للجيل الجديد من أقطاب الكاثود على النيكل المصنوعة من هيكل بلوري أحادي يحسن قوة بطاريات السيارات الكهربائية.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنها ستبدأ تسليم أقطاب الكاثود أحادي البلور للعملاء من مصنع شيونججو بدءا من الشهر الحالي.

وتعتزم "إل.جي شيم" إضافة خطوط لإنتاج الكاثود أحادي البلور في مصنعها في مدينة جومي بهدف إنتاج 50 ألف طن سنويا.

يذكر أن مواد الكاثود أحادي البلور تصنع من خامات مختلفة، مثل النيكل والكوبالت والمنجنير في هيكل أحادي الجسم، كحل لإطالة العمر الافتراضي وطاقة الجيل الجديد من البطاريات.

والكاثود مكون أساس يحدد قوة بطاريات الليثيوم المؤين، ويمثل نحو 40 في المائة من تكلفة إنتاجها. والكاثود أحادي البلور يزيد كثافة الطاقة في البطارية، وبالتالي يحسن أداء السيارة الكهربائية بأكثر من 10 في المائة بحسب الشركة الكورية الجنوبية.

من جهتها، أعلنت شركة البتروكيماويات الهندية "إيبسيلون أدفانسد ماتريلز" اعتزامها استثمار 650 مليون دولار لإقامة مصنع لأنود الجرافيت الصناعي بطاقة 50 ألف طن سنويا في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أمس، أن المصنع المنتظر سيوفر مواد حيوية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، حيث يكفي إنتاج المصنع لتصنيع بطاريات تكفي أكثر من مليون سيارة كهربائية سنويا.

وأضافت الوكالة أن "إيبسيلون" المملوكة للملياردير فيكرام هاندا، تدرس حاليا عدة مواقع محتملة للمصنع المنتظر في الولايات المتحدة، حيث سيتم اختيار الموقع في ضوء الحصول على الموافقات التنظيمية والتراخيص البيئية واتفاقيات الحوافز التي ستحصل عليها الشركة من الولاية والمدينة الموجود فيها المصنع.

من المتوقع بدء بناء المصنع بحلول 2026، في حين تقدر الشركة إيراداته بأكثر من 500 مليون دولار سنويا، عندما يعمل بكامل طاقته بحلول 2031. يذكر أن الشركة وقعت بالفعل عقودا مع موردي مستلزمات الإنتاج وشركاء النقل المحليين في الولايات المتحدة.