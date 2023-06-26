5 دول أوروبية تحصل على مساعدات بالملايين بسبب إغراق الحبوب الأوكرانية لأسواقها

قالت المفوضية الأوروبية، إنه بسبب الخلاف بشأن الحبوب الرخيصة وغيرها من المنتجات الزراعية من أوكرانيا، ستحصل خمس دول بالاتحاد الأوروبي على مساعدات بقيمة 100 مليون يورو (109.2 مليون دولار).

وبحسب بيان صحافي للمفوضية أمس، فإن بلغاريا وبولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا ستستفيد من هذه الأموال، التي سيتم صرفها من صندوق الزراعة التابع للاتحاد الأوروبي.

وقد اشتكت الدول الخمس بشكل متكرر من اضطرابات السوق لديها بسبب الزيادة الحادة في الواردات الزراعية من أوكرانيا.

ومنذ سيطرة روسيا على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود العام الماضي، وجدت أوكرانيا صعوبة في نقل منتجاتها إلى السوق العالمية عبر البحر. وردا على ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بتسهيل الصادرات عبر أراضيه، على سبيل المثال من خلال تعليق التعريفات.

وفي آذار (مارس)، أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات أولية بقيمة 56 مليون يورو للمزارعين البولنديين والرومانيين والبلغاريين الذين يكافحون بسبب التدفق المفاجئ للمنتجات الأوكرانية وبكميات كبيرة.

وفي نيسان (أبريل)، فرض عديد من الدول أو هدد بفرض حظر على واردات الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية من أوكرانيا، ووصفت إجراءات الاتحاد بأنها غير كافية. ثم اتخذت المفوضية إجراءات لتقييد التجارة في المنتجات الزراعية الأوكرانية مثل القمح والذرة وبذور عباد الشمس، في الدول الخمس حتى 15 أيلول (سبتمبر).

كما أعلنت المفوضية أمس أنها ستدعم دول الاتحاد الـ22 المتبقية بمساعدات إجمالية تبلغ قيمتها 330 مليون يورو، لمساعدتها في مواجهة تداعيات الطقس السيئ مثل الجفاف والفيضانات، بحسب "الألمانية".

ومن بين المبلغ الإجمالي، تم تخصيص 36 مليون يورو إلى ألمانيا، وستذهب الأموال مباشرة إلى المزارعين.

إلى ذلك، أظهرت بيانات مركز التنسيق المشترك المعني بتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر المتوسط بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة أن كميات الحبوب، التي غادرت الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود في إطار مبادرة تصدير الحبوب بلغت خلال الأسبوع المنتهي في 25 حزيران (يونيو) أكثر من 358.25 ألف طن بانخفاض نسبته نحو 18 في المائة عن الأسبوع السابق.

وسيحل موعد تجديد الاتفاق في منتصف تموز (يوليو) المقبل.

ومنذ إقرار الاتفاق في يوليو 2022، صدرت أوكرانيا أكثر من 32 مليون طن من الحبوب.