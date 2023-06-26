طروحات السندات الأوروبية تتجاوز تريليون يورو منذ بداية العام

تقترب أوروبا من تسجيل طروحات سندات في السوق الأولية بأكثر من تريليون يورو (1.09 تريليون دولار) منذ بداية العام الجاري بعد طرح تسعة إصدارات جديدة أمس.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن معدل الطروحات خلال 2023 يماثل عامي 2020 و2021 عندما سجلت مبيعات السندات الأولية الأوروبية تريليون يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وفي العام الماضي، تعثرت سوق السندات الأوروبية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي نشبت في أواخر شباط (فبراير) من العام الماضي، وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم، حيث وصلت مبيعات السندات إلى تريليون يورو في أيلول (سبتمبر).

ومن المنتظر وصول حصيلة الطروحات التسعة أمس إلى 4.8 مليار يورو على الأقل، في الوقت الذي يسعى فيه المقترضون إلى التوسع في طرح السندات قبل تباطؤ السوق في فصل الصيف.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أوجدت الشركات ومؤسسات القطاع العام المقترضة أكثر الحالات استقرارا للسوق، بعد فترة الاضطراب التي تفجرت في آذار (مارس) الماضي على خلفية انهيار عدد من البنوك الإقليمية الأمريكية وأزمة بنك كريدي سويس جروب السويسري.

إلى ذلك، قال ستيفان نانو، رئيس الخزانة العامة الرومانية أمام مؤتمر مصرفي أمس في العاصمة بوخارست إن رومانيا، وهي من أكثر الدول الأوروبية اقتراضا من أسواق المال الدولية، تدرس التوسع في الاقتراض من السوق المحلية بفضل تراجع العائد على سندات العملة المحلية.

وأضاف نانو "يبدو منطقيا الاقتراض من السوق المحلية الآن نظرا لانكماش الفارق في سعر العائد على سندات الليو الروماني وسندات اليورو".

وقال نانو إن رومانيا "في وضع مريح" وغطت بالفعل نحو 100 مليار ليو (22 مليار دولار) من إجمالي احتياجاتها التمويلية للعام الحالي وتبلغ 160 مليار ليو.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية الرومانية آواخر الشهر الماضي اتساع عجز الميزانية في رومانيا بواقع 27.4 مليار "ليو" بعد أول أربعة أشهر من العام، بما يمثل 1.72 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز قدره 1.16 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أظهرت البيانات زيادة الإيرادات 9.7 في المائة، وزيادة النفقات 15.6 في المائة.