وزير المالية الياباني يحذر من المضاربة في سوق العملات .. انخفاضات سريعة للين

حذر شونيتشي سوزوكي وزير المالية الياباني من الانخفاضات السريعة الأخيرة في سعر صرف الين الياباني.

وقال سوزوكي، للصحافيين، محذرا من المضاربة في سوق العملات: "سنرد بشكل مناسب إذا كانت هناك تحركات حادة (في سوق الصرف الأجنبي)"، مؤكدا مراقبة السوق عن كثب".

وقال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، للصحافيين أمس: إن تحركات سوق الصرف الحالية "سريعة من جانب واحد".

ووفقا لـ"الألمانية"، أفاد ماساتو "سنراقب الوضع بإدراك عال للأمر الملح وسنتخذ الردود المناسبة على التحركات الحادة". وقال أيضا: إن "كل الخيارات متاحة ولا نستبعد أي شيء".

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته خلال سبعة أشهر فوق 143.50 ين ياباني في تداولات نيويورك الجمعة الماضي، مدعوما بتوقعات بتوسيع الفجوات في أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.

وقال مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي: إن الاقتصاد الياباني ما زال يتحرك في اتجاه صعودي.

ومن المتوقع تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بالكامل في منتصف العام المالي الحالي الذي بدأ أول نيسان (أبريل) الماضي، رغم استمرار بعض الغموض المحيط بالنظرة المستقبلية للاقتصاد.

ووافق بالإجماع خلال ذلك الاجتماع على استمرار سعر الفائدة الرئيسة في اليابان عند مستوى سالب 0.1 في المائة، كما وافق على استمرار برنامج شراء سندات الخزانة اليابانية بهدف المحافظة على منحنى سعر العائد عليها عند مستوياته الحالية.

ونظرا لأنه لم يحدث أي تغيير في برنامج البنك للإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية، ستظل أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1 في المائة، في حين سيواصل بنك اليابان توجيه عائدات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام نحو صفر في المائة. ولم ينشر البنك بعد محضر اجتماع هذا المجلس.

من جهة أخرى، تعتزم الحكومة اليابانية تشجيع رحلات السفن السياحية إلى اليابان لجذب مزيد من السياح الأجانب.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن وزارة النقل اليابانية قولها: إن السفن السياحية اليابانية والأجنبية تعتزم التوقف في الموانئ اليابانية 1825 مرة هذا العام.

ويمثل ذلك زيادة بواقع 2.5 مرة عن العام الماضي، ونحو 60 في المائة من مستوى الذروة قبل جائحة كورونا في 2018.

وكانت اليابان قد توقفت عن استقبال سفن سياحية أجنبية في 2020 جراء جائحة كورونا، لكن الحكومة قررت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إعادة فتح الموانئ أمام السفن السياحية الدولية.

ومن المتوقع أن تتوقف السفن السياحية الأجنبية أكثر من 1200 مرة في اليابان هذا العام.

ويمكن لبعض السفن السياحية الأجنبية أن تحمل أكثر من أربعة آلاف راكب. ومن المتوقع أن تعزز عدد السياح القادمين وتساعد في تنشيط اقتصادات الأقاليم في البلاد.

وتهدف الحكومة إلى زيادة سياح عدد السفن السياحية الدولية إلى مستوى ما قبل الجائحة، والبالغ 2.5 مليون سائح بحلول 2025.

ويخطط المسؤولون للمساعدة في تطوير مسارات للسفن السياحية في البحر الداخلي لغرب اليابان، وسلسلة الجزر في جنوب غرب البلاد.

كما يعتزمون إطلاق حملات في الخارج لطرح موانئ يابانية للتوقف فيها على شركات تشغيل السفن السياحية.