كثيراً ما نسمعهم يقولون: فلان مَحْشُوم، وله الحِشْمَة والحشيمة أي الكرامة والحفاوة، فهو حَشِيم ‏عندهم أي مَهِيب مُكْرَم لديهم يَسْتَحيون منه ويهتمُّون به ــ فهذه الكلمات وما تَصَرَّف من أصلها ‏تشيع عند العامَّة بهذه المعاني وهي عربيَّة صحيحة ــ كما في المعاجم اللغويَّة، جاء في المعجم ‏الوسيط: "الحِشْمَة ــ بكسر الحاء: الحياء والمسلك الوَسَط المحمود والحَشِيم صفة مُشَبَّهة لها ‏معانٍ متعددة في الوسيط فالحَشِيم: المُحْتَشَم والمَهِيب، والجار، والضيف والجمع حُشَمَاء".‏

و"احْتَشَمَ... سَلَكَ في حياته مسلكاً محموداً، واحْتَشَمَ بأمره: اهتَمَّ به".‏

فمعاني هذه الكلمات إيجابية.‏

وبعض تصاريف الجذر مشتركة بين العاميَّة والعربيَّة الصحيحة.