كثيراً ما نسمعهم يقولون: فلان مَحْشُوم، وله الحِشْمَة والحشيمة أي الكرامة والحفاوة، فهو حَشِيم عندهم أي مَهِيب مُكْرَم لديهم يَسْتَحيون منه ويهتمُّون به ــ فهذه الكلمات وما تَصَرَّف من أصلها تشيع عند العامَّة بهذه المعاني وهي عربيَّة صحيحة ــ كما في المعاجم اللغويَّة، جاء في المعجم الوسيط: "الحِشْمَة ــ بكسر الحاء: الحياء والمسلك الوَسَط المحمود والحَشِيم صفة مُشَبَّهة لها معانٍ متعددة في الوسيط فالحَشِيم: المُحْتَشَم والمَهِيب، والجار، والضيف والجمع حُشَمَاء".
و"احْتَشَمَ... سَلَكَ في حياته مسلكاً محموداً، واحْتَشَمَ بأمره: اهتَمَّ به".
فمعاني هذه الكلمات إيجابية.
وبعض تصاريف الجذر مشتركة بين العاميَّة والعربيَّة الصحيحة.
الحِشْمَة والحشيمة
كثيراً ما نسمعهم يقولون: فلان مَحْشُوم، وله الحِشْمَة والحشيمة أي الكرامة والحفاوة، فهو حَشِيم عندهم أي مَهِيب مُكْرَم لديهم يَسْتَحيون منه ويهتمُّون به ــ فهذه الكلمات وما تَصَرَّف من أصلها تشيع عند العامَّة بهذه المعاني وهي عربيَّة صحيحة ــ كما في المعاجم اللغويَّة، جاء في المعجم الوسيط: "الحِشْمَة ــ بكسر الحاء: الحياء والمسلك الوَسَط المحمود والحَشِيم صفة مُشَبَّهة لها معانٍ متعددة في الوسيط فالحَشِيم: المُحْتَشَم والمَهِيب، والجار، والضيف والجمع حُشَمَاء".
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