«العطاء» .. شعار فعاليات «إثراء» خلال عيد الأضحى

ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 25 فعالية ثقافية متنوعة تحت شعار "العطاء"، التي تستمر لمدة أربعة أيام في مقر إثراء بالظهران.

وتتضمن الفعاليات تقديم العروض التفاعلية والمعارض، والمسابقات التي تسلط الضوء على أهمية العطاء والتواصل بين الآخرين وترك أثر إيجابي على حياتهم وحياة الآخرين على حد سواء.

وتشمل هذه الفعاليات تأدية الأذان وفقا للمقامات السبعة وذلك لإعطاء الزوار تجربة الشعور بالموروث الإسلامي، والتأمل في الزخارف الإسلامية المخصصة للمؤذنين، إضافة إلى افتتاح معرض "مساجد تشد إليها الرحال" الذي يتضمن لوحات تشكيلية لعدد من فناني المنطقة، حيث تصور وتحكي الفعالية قصة المساجد الثلاثة وهي: المسجد الحرام في مكة المكرمة، المسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في القدس.

كما ستزخر الفعاليات باستضافة السينما مسابقة ثقافية، وتقديم عدد من ورش العمل الفنية المخصصة للعائلة والأطفال، التي توضح أهمية العطاء ومفهومه الصادق، إضافة إلى تجربة العائلات من خلال فعالية الترحال والنجوم والاستدلال في الصحراء وعديد من المغامرات المشوقة التي تقام في معرض الطاقة.

يذكر أن المتحف الوطني السعودي أعلن عن تنظيم فعالية "العالم يعيد" خلال الفترة من 29 يونيو إلى 1 يوليو الموافق للفترة من 11 إلى 13 ذي الحجة، بمقر المتحف في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بحي المربع في مدينة الرياض، وذلك ضمن مشاركة المتحف الوطني في احتفالات عيد الأضحى لعام 1444هـ.

وتتضمن الفعالية التي ستقام يوميا من الساعة الثالثة عصرا إلى العاشرة مساء أنشطة متنوعة ذات طابع ثقافي معرفي وفني، مشتملة على عروض فنية حية، وأنشطة تفاعلية، إلى جانب عديد من الأنشطة الأخرى، التي تستهدف جميع الزوار بمختلف فئاتهم العمرية.

و تأتي الفعالية ضمن جهود المتحف الوطني السعودي في تقديم تجربة ثرية للزوار، بهدف إحياء الموروث الثقافي العريق المتصل بمظاهر استقبال عيد الأضحى والاحتفال به، وما يمثله من إظهار مشاعر البهجة وتعزيز أواصر المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع. وكشف المتحف عن عودته لاستقبال الزوار بعد إجازة عيد الأضحى بدءا من الإثنين 3 يوليو الموافق 15 ذي الحجة.