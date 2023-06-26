النفط يتجاهل أثر الاضطرابات الروسية .. برنت يسجل 73.8 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط اليوم إلى حد كبير، إذ اعتبرت الأسواق أن الاضطرابات التي نجمت عن تمرد لم يستمر من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة مطلع الأسبوع لا تشكل تهديدا فوريا على إمدادات النفط من واحدة من أكبر الدول المنتجة في العالم.

وبحلول الساعة 1332 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات، إلى 73.82 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 69.02 دولار للبرميل. وصعد الخامان بنسبة وصلت إلى 1.3 في المائة في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وبحسب "رويترز" تجنبت روسيا صداما بين القيادة في موسكو ويفجيني بريجوجن رئيس فاجنر يوم السبت بعد انسحاب المجموعة المدججة بالسلاح من مدينة روستوف في جنوب البلاد بموجب اتفاق أوقف زحفها نحو العاصمة.

لكن الأزمة أثارت تساؤلات بشأن مدى إحكام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقبضته على السلطة ومخاوف بشأن الاضطراب المحتمل في إمدادات النفط الروسي.

وقال دانيال يرجين نائب رئيس ستاندرد اند بورز جلوبال على هامش منتدى للقطاع اليوم "ليس هناك تأثير جيوسياسي يذكر على الأسواق الآن. ما يهيمن على السوق هو العوامل الاقتصادية وليس الجيوسياسية".

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.6 في المائة في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا وهو ما قد يقوض الطلب على النفط في وقت جاء الانتعاش الاقتصادي الصيني مخيبا لآمال المستثمرين.