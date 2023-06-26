تباين أداء مؤشرات وول ستريت مع استمرار المخاوف بشأن سعر الفائدة

تباين أداء المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الفتح اليوم وسط ضغوط من مخاوف المستثمرين من أن يضر التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) باقتصاد البلاد ومع تراجع أسهم شركة فايزر بعد قرارها التخلي عن تطوير عقار لإنقاص الوزن.

وبحسب "رويترز" ارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 3.36 نقطة أو 0.01 في المائة عند الفتح إلى 33730.79 نقطة في حين انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 3.49 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 4344.84.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 23.77 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 13468.75 نقطة.