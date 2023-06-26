الأمطار تغرق باكستان في المياه والظلام

بائعون يرتبون بضائعهم داخل سوق غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في لاهور، حيث سادت البلاد أحوال طقس سيئة قبل موسم الأمطار الموسمية.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في مدينة لاهور بالإضرار بـ 150 من مغذيات الطاقة، حيث يواجه السكان مشاكل متعددة مثل انقطاع الكهرباء والطرق المغمورة بالمياه، فيما تسببت في مقتل 10 أشخاص، بينهم أطفال، وإصابة سبعة آخرين في إقليم البنجاب. "الفرنسية"