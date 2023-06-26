ماليزيا : هدف صافي الانبعاثات الصفري يجب ألا يأتي على حساب النمو الاقتصادي

قال رئيس وزراء ماليزيا اليوم الاثنين، إن الهيدروكربونات ستكون جزءا مهما من مزيج الطاقة في آسيا، وذلك في وقت تظل فيه القدرة على تحمل التكاليف وأمن الطاقة من الاهتمامات الرئيسية للمنطقة.

وبين أنور إبراهيم في مستهل مؤتمر آسيا للطاقة الذي استضافته شركة بتروناس "إن تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري يجب ألا يأتي على حساب النمو الاقتصادي أو العكس"، مضيفا "بدلا من ذلك، يجب أن تنتهز آسيا كل فرصة لإجراء المزيد من الحوار والإجراءات حول سبل التخطيط بمسؤولية لتمكين كل دولة من حقها بالتنمية وتطلعات خفض الكربون"، موضحا إن الغاز الطبيعي سيكون له دور مهم في مزيج الطاقة لبلاده التي تعتبر من أكبر 5 دول مصدرة له عالميا.