النفط يرتفع بسبب مخاوف من تأثير الوضع في روسيا على الإمدادات

صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد تمرد وجيز لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في مطلع الأسبوع أثار مخاوف من اضطراب سياسي في روسيا وتأثيره المحتمل على إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم.

وبحسب "رويترز" زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.3 في المائة إلى 74.80 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.3 في المائة إلى 70.04 دولار للبرميل.

وتجنبت روسيا صداما بين القيادة في موسكو ويفجيني بريجوجن رئيس فاجنر يوم السبت بعد انسحاب المجموعة من مدينة روستوف في جنوب البلاد بموجب اتفاق أوقف زحفها السريع نحو العاصمة.

لكن الأزمة أثارت مخاوف بشأن الاضطراب المحتمل في إمدادات النفط الروسي.

وقال محللون في جولدمان ساكس إن الأسواق ربما تضع في اعتبارها احتمالا أكبر على نحو طفيف أن يؤدي التوتر المحلي في روسيا إلى اضطرابات في الإمداد أو تأثير سلبي كبير على إمداد النفط مستقبلا.