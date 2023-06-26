مزاد على لوحتين رسمتا منذ 200 عام

تطرح دار "كريستيز" في مزاد لوحتين للرسام الهولندي الشهير رامبرانت بقيتا بعيدتين عن الأنظار نحو 200 عام، إذ كانتا ضمن مجموعة خاصة، وهما عبارة عن رسمين شخصيين (بورتريه) يمثلان مسنا وزوجته.

ولم تكن عائلة بريطانية تدرك أهمية هاتين اللوحتين الزيتيتين للرسام الهولندي الكبير في القرن الـ17 رغم تقديرها لهما، قبل أن يكتشفهما خبير في دار المزادات المرموقة خلال تقييم روتيني.

ومن المتوقع أن تحصد اللوحتان، وهما آخر رسمين شخصيين لرامبرانت في حوزة أشخاص عاديين، ما بين خمسة ملايين جنيه استرليني وثمانية ملايين (أي ما يعادل 6.4 و10.2 مليون دولار) عند عرضهما في مقر "كريستيز" في لندن في 6 تموز (يوليو) المقبل.

وقال هنري بيتيفر المسؤول عن لوحات كبار الرسامين القدامى في "كريستيز"، إنه رأى "هاتين اللوحتين للمرة الأولى قبل أعوام عدة خلال تقييم روتيني"، مضيفا "لقد ذهلت".

وأضاف لـ"الفرنسية"، "صدمت حقا عندما اكتشفت أن أي أبحاث لم تجر في شأن اللوحتين، ولم يتم تناولهما في الأدبيات المتعلقة برامبرانت منذ 200 عام"، مع أنهما كانتا معروضتين في أمستردام.

وتمثل اللوحتان البيضاويتان اللتان يبلغ ارتفاع كل منهما 20 سنتيمترا، ويعتقد أنهما تعودان إلى 1635، سباكا كبير السن يدعى يان فيلمز فان دير بلويم، وزوجته يابجين كارلز.

وكان الزوجان من بين أصدقاء عائلة رامبرانت ويتحدران من مسقط رأسه ليدن.

وقام أحد أجداد أصحاب اللوحتين بشرائهما في مزاد في "كريستيز" في 1824، إذ تم إدراجهما على أنهما لرامبرانت. ومنذ ذلك الحين، بقيتا في المجموعة نفسها.

ولاحظ بيتيفر أن اللوحتين "بقيتا محفوظتين ومقدرتين من عائلة المالك طوال قرنين، وكانتا موضع إعجاب كبير، لكن دون أن يدركوا أهميتهما".

وبعد اكتشافهما، بدأ العمل بالتحقق من أنهما فعلا من توقيع رامبرانت.

وشدد المسؤول على أن "الرسمين الشخصيين لم يكونا معروفين، وكان لا بد من التعامل معهما بحذر شديد في البداية".

واستدعت "كريستيز" خبراء فنيين، خصوصا من متحف رايكسميوزيم في أمستردام، الذي يضم واحدة من أكبر مجموعات رامبرانت في العالم.

وتأكد المتخصصون الدوليون في الدار من تاريخ ملكية اللوحتين المذكورتين في جردة وضعتها الابنة الكبرى لمواضيع اللوحتين، على ما قالت خبيرة لوحات كبار الرسامين القدامى.

وفحص المتخصصون توقيعي رامبرانت، وما إذا كانا يعودان إلى تلك الحقبة ومكتوبين بطلاء سائل، وقارنوا الأسلوب الفني بأعمال أخرى للفنان.