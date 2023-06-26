لماذا لقبت العملة المكسيكية بـ «سوبر بيزو»؟ .. أرباح وخسائر لارتفاع قيمتها

اعتقدت روزاريو كريسوستومو للوهلة الأولى أنها تعرضت إلى عملية احتيال عندما عدت النقود التي أرسلها نجلها من الولايات المتحدة، لكن كل ما هناك هو أن قيمة العملة المكسيكية ترتفع.

وبعدما عرف بضعفه في سوق الصرف الأجنبية الدولية، عد البيزو من بين العملات الأفضل أداء في العالم هذا العام، وفقا لـ"الفرنسية".

وبفضل مزيج من معدلات الفائدة المرتفعة في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية والاستقرار المالي وتدفق التحويلات المالية والاستثمارات الأجنبية، سجلت العملة المكسيكية مكاسب بأرقام عشرية مقابل الدولار 2023.

وقالت كريسوستومو من بلدة بياختلا في ولاية بويبلا حيث تعيش مع حفيدها: "اعتقدت أنهم يغشونني ويقولون لي إن الدولار منخفض ليعطوني مبلغا أدنى، لكنني أدركت لاحقا أن الأمر ليس كذلك".

وتتلقى نحو 4.6 مليون عائلة في أنحاء المكسيك حوالات مالية تعد أكبر مصدر للعملات الأجنبية في البلاد، وهو أمر يعود الفضل فيه إلى حد كبير للمكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة.

وتفيد تقديرات الحكومة بأن تحويلات 2023 قد تتجاوز المبالغ القياسية المسجلة العام الماضي التي بلغت أكثر من 58 مليار دولار. ووصلت العملة المكسيكية هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ عام 2016، فلقبت بـ"سوبر بيزو". وسجلت أمس نحو 17.1 للدولار، مقارنة بـ25 في آذار (مارس) 2020 في بدايات انتشار وباء كوفيد. ويفيد محللون بأن قوة البيزو تعود جزئيا إلى مستوى معدل الفائدة الأساس المرتفع في المكسيك الذي يبلغ حاليا 11.25 في المائة. وتم رفع معدل الفائدة لمكافحة التضخم لكن الأمر جذب المستثمرين الباحثين عن عائدات أعلى. وتحسن البيزو أيضا بفضل اتجاه شركات أمريكية على غرار "تسلا" لنقل عمليات الإنتاج إلى المكسيك بدلا من آسيا لتكون أقرب إلى الولايات المتحدة وهو ما يطلق عليه "الاقتراب من السواحل"، بحسب الخبراء.

وقال كارلوس كابيستران خبير الاقتصاد لدى "بنك أوف أمريكا ميريل لينش": "عندما يبحث المستثمرون عن مكان للاستثمار وينظرون في الأسواق الناشئة، لا يوجد بلد بمواصفات المكسيك فيما يتعلق بالاقتراب من السواحل".

يعد كثيرون تحسن قيمة البيزو خبرا جيدا في بلد يشهد تراجعا كبيرا في عملته في الماضي.

ويصف الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأمر بـ"المعجزة المكسيكية". ويؤكد مؤيدو تحسن العملة الوطنية أن الأمر يعود بفوائد على البلاد تشمل تراجع حجم الديون الخارجية للمكسيك عند حساب قيمتها بالبيزو. في المقابل، تخفض العملة القوية إيرادات المصدرين.

وقال لوبيز أوبرادور: "لكنني أعد البيزو القوي أفضل من تراجع قيمة العملة بالمجمل". ويعد روجيليو جارسيامورينو، وهو مزارع ونائب رئيس مجلس الزراعة الوطني الخاص، نفسه خاسرا ورابحا في آن من ارتفاع قيمة العملة الوطنية.

وأفاد "تتراجع أسعار عديد من المستلزمات بالدولار، نأمل شراءها بأسعار أفضل". وأما الجانب السلبي فهو أن قوة البيزو تؤثر سلبا في صادرات المواد الغذائية.

وأوضح جارسيامورينو أن "هذه المنتجات مسعرة بالدولار، أثر الأمر علينا بشكل كبير لأننا حصلنا على نقود بالبيزو أقل بكثير مما كنا نعتقد". وتعد الولايات المتحدة وجهة لـ80 في المائة من صادرات المكسيك. ويؤثر تحسن قيمة البيزو في المصانع المعروفة بتسمية "ماكيلادورا" التي تقيمها شركات أمريكية في شمال المكسيك وتعتمد على عمال محليين لتصنيع منتجات يتم بيعها لاحقا في الولايات المتحدة.

وقال خيسوس مانويل سالايانديا من الغرفة الوطنية للصناعة التحويلية: "يعد هذا التراجع الكبير في قيمة الدولار سيئا بالنسبة لمصانع ماكيلادورا لأنها تحتاج إلى مزيد من الدولارات لدفع الرواتب والضرائب". لكن البعض يقولون إن أيام "سوبر بيزو" قد تكون معدودة.

ويتوقع المحللون الماليون تراجعا طفيفا في قيمة العملة المكسيكية، جزئيا بسبب تقلص الفوارق في أسعار الفائدة.

وبينما يشير البنك المركزي المكسيكي إلى أنه يتوقع أن يبقى معدل الفائدة عند مستوياته الحالية "لمدة طويلة"، أشار الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى أنه قد يرفع المعدلات بنصف نقطة مئوية هذا العام.

ويتوقع كابيستران أن يعود البيزو إلى مستويات تقارب 19 للدولار بحلول نهاية 2023.

ستكون هذه الأنباء إيجابية بالنسبة لكريسوستومو التي تعاني ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت: "كل شيء يزداد، أسعار المواد الغذائية ترتفع بينما الأموال المتوافرة لدينا باتت أقل".