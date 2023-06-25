لائحة المان سيتي .. جوندوجان يغادر

غادر الألماني إيلكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي الإنجليزي صفوف فريقه المتوج بثلاثية تاريخية مع نهاية عقده، بحسب لائحة لاعبين سيتم تحريرهم في 30 حزيران (يونيو) الحالي ونشرت على الموقع الرسمي للدوري المحلي.وأدرج ضمن هذه اللائحة أيضا اسم المدافع الفرنسي بنجامان مندي الموقوف منذ آب (أغسطس) 2021 من قبل سيتي على خلفية اتهامات بالاغتصاب موجهة إليه في حين ما زال يخضع للمحاكمة.وتمت تبرئة مندي، في كانون الثاني (يناير) 2023، من ست حالات اغتصاب من السبع المتهم بارتكابها، إضافة إلى الاعتداء الجنسي، لكن سيتعين عليه أن يخضع للمحاكمة مرة أخرى بتهمة الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب. كما يتعين على مندي المثول الإثنين أمام محكمة تشيستر (شمال إنجلترا) لبدء إجراءات المحاكمة الثانية. وبعدما كان من المؤكد أن مندي بات خارج أسوار سيتي، فإن تأكيد رحيل جوندوجان (32 عاما) يوضح وضعه بعد أسابيع من الشكوك حيال مستقبله.ولعب جوندوجان الذي كان أول لاعب يريده ويتعاقد معه المدرب الإسباني بيب جوارديولا بعد وصوله إلى سيتي عام 2016، دورا حاسما في فوز فريقه بلقب البريميرليج خمس مرات في الأعوام الستة الأخيرة.وتنقل الألماني الدولي (76 مباراة) في عدة مراكز داخل المستطيل الأخضر، إن كان كصانع ألعاب أو في الوسط لاستعادة الكرات أو كمهاجم مزيف، فأسهم في إرساء أسلوب جوارديولا وذلك بفضل أسلوبه وتمركزه وتحركاته.وبحسب وسائل الإعلام، يتأهب نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع جوندوجان.وعلى غرار العادة، يبدو أن إدارة سيتي توقعت إعلان رحيل جوندوجان بتحضيرها لتسجيل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش القادم من تشيلسي.