النصر وبروزوفيتش .. الاتفاق تم

قطع نادي النصر الطريق أمام برشلونة الإسباني، واقترب من إتمام صفقة التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي لها، بعد أن توصل إلى اتفاق مع ناديه الإيطالي.

واتفق النصر مع إنتر على إخلاء سبيل اللاعب الذي لا يزال عقده معه ساريا حتى 2026، مقابل 23 مليون يورو.

وكان بروزوفيتش قد تلقى عرضين، الأول من النصر، والثاني من برشلونة الذي يراه بديلا للراحل سيرجيو بوسكيتس.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن اللاعب سيحصل على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو، وعقد لمدة ثلاثة أعوام، بينما كان يتقاضى في إنتر 12 مليون يورو في الموسم.

يذكر أن بروزوفيتش قضى في إنتر ثمانية أعوام، شارك في 330 مباراة، سجل 31 هدفا، وتوج بخمس بطولات "الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا "مرتين" وكأس السوبر الإيطالي "مرتين".