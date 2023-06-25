وزير الصحة الألماني يجري مشاورات حول خطة الحماية من الحرارة

يعتزم وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ العمل على تحسين استعداد البلاد لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة وذلك من خلال ما يعرف بـ "خطة الحماية من الحرارة".

وجاء في الورقة التي تضمنت الخطة والتي أوردت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم تقريرا عنها: "مع تغير المناخ تزايد احتمال حدوث موجات الحرارة أكثر وأكثر. ولهذا تأثيره على صحتنا ورفاهيتنا والقدرة الأدائية لدى مجتمعنا".

واطلعت وكالة الأنباء الألمانية على الورقة أيضا.

وفي تصريحات للصحيفة، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إنه يعتزم التشاور بهذا الخصوص مع متضررين من ارتفاع درجات الحرارة وخبراء ووزراء مسؤولين.

وأضاف لاوترباخ أن "الحماية من الحرارة هي حماية للحياة. عندما تنتشر موجات الحرارة في ألمانيا يصير هناك خطر على كبار السن والأشخاص

المحتاجين إلى الرعاية وأصحاب التاريخ المرضي وكذلك الأطفال والحوامل والأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الهواء الطلق سواء بحكم عملهم أو لظرف شخصي".

كان لاوترباخ أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه القيام بـ "عمل مكثف" من أجل تحسين حماية المواطنين بشكل أفضل.

وبحسب الورقة، فإن الخطة تهدف إلى أمور من بينها تقليل حالات الوفيات (جراء ارتفاع درجات الحرارة) وإطلاق تدابير حماية ملموسة وتحسين التوعية بأخطار الحرارة، ومن المنتظر أن يلعب استخدام نظام التحذير من الحرارة التابع لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية دورا في هذه الخطة بغرض تحذير الناس واتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر.