"أرامكو" توقع مذكرة تفاهم مع جمعية النحالين في محافظة رجال ألمع لدعم تربية النحل ومنتجاته

وقّعت أرامكو السعودية، مؤخرًا، مذكرة تفاهم مع الجمعية التعاونية للنحالين في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، تهدف لدعم تربية النحل ومنتجاته في المنطقة التي تتميّز بتنوعها البيئي والزراعي، وذلك استمرارًا للعمل بمبادرة الشركة التي انطلقت عام 2020م لدعم النحالين في المنطقة.

ووقّع المذكرة من جانب أرامكو السعودية نائب الرئيس للشؤون العامة، الأستاذ خالد الزامل، فيما وقّعها من جانب الجمعية التعاونية للنحالين بمحافظة رجال ألمع، رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ علي الحياني.

وتبحث المذكرة فرص تقديم الدعم لستمائة نحال من ذوي الدخل المحدود في المنطقة من خلال توفير التدريب المتخصص، بالإضافة إلى توفير خلايا النحل ومستلزمات إنتاج العسل بما يمكّنهم من الحصول على فرص عمل مستدامة في مجال تربية النحل ومنتجاته، مثل العسل والشمع واللقاح، وتحسين جودة منتجاتهم بإدخال معدات متطورة وتدريب لاختبار الجودة وفقًا لأعلى المعايير.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أرامكو السعودية لتعزيز مشاريع وبرامج المسؤولية الاجتماعية من خلال مبادرات المواطنة التي تشمل عديدًا من القطاعات المجتمعية التي تهدف لتمكين مختلف شرائح المجتمع بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة التي جعلت من الشباب السعودي محورًا أساسًا للتنمية.

ومن خلال تعاون أرامكو السعودية والجمعية التعاونية للنحالين بمحافظة رجال ألمع ستكون الفرص سانحة للإسهام في تقديم الدعم اللازم للنحالين في مجال بناء القدرات والعمل على توفير أحدث المعدات التي تساعدهم في تطوير منتجاتهم، ووضع الإستراتيجيات، والتسويق، وتخطيط الأعمال، وتهيئة البيئة المساندة لهم بهدف رفع مستوى قدراتهم وتطويرها، بما يُسهم في تحقيق القيمة للناتج المحلي، وتوفير مزيد من فرص الإنتاج في مختلف القطاعات.

وتستهدف جمعية النحالين من خلال هذه المبادرة الداعمة لمنتجي العسل إنتاج ما يقارب 10,000 من ملكات النحل، و4,000 من طرود التكاثر للنحل المحلي دون الاستعانة بنحل خارجي.