البرنامج السعودي لإعمار اليمن : برامج تنموية بقيمة 1.2 مليار ريال في حضرموت

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حزمة مشاريع وبرامج تنموية حيوية في محافظة حضرموت تتمثل بعدد 20 مشروعا وبرنامجا تنمويا حيويا بقيمة 1.2 مليار ريال، مقدمة من السعودية بتوجيهات واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأطلقت المشاريع والمبادرات التنموية الحيوية اليوم، في حفل أقيم بهذه المناسبة والتي تتضمن عددا من المشاريع والمبادرات الحيوية التي تم وضع حجر الأساس لها وهي : مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت، ومشروع إنشاء محطة فصل ومعالجة الغاز وإنشاء محطة توليد كهرباء في سيئون لتبلغ القدرة الإنتاجية 100 ميجا للمحطة، ومشروع تنفيذ الطريق الدائري الجديد بالمكلا "المرحلة الأولى"، ومشروع إعادة تأهيل المنفذ الحدودي في الوديعة، وحزمة مشاريع المرافق التعليمية والفنية، ومشروع تعزيز مصادر المياه بالمحافظة، ومشروع تأهيل مدينة شبام، ومشروع حماية المكتبات التاريخية، ومشروع التمكين الاقتصادي ودعم سلاسل الإمداد الغذائي.