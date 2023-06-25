المركزي الأوروبي يدخل المرحلة الأخيرة لرفع أسعار الفائدة

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس إن البنك المركزي الأوروبي "يدخل المرحلة الأخيرة" من دورة التشديد النقدي.

وأضاف جويندوس أن التوقيت المحدد الذي سينهي فيه البنك المركزي الأوروبي سلسلة رفع أسعار الفائدة "سيعتمد على البيانات، وأن ما يحدث مع التضخم الأساسي مهم للغاية."، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ورفع البنك المركزي الأوروبي بالفعل تكاليف الاقتراض بمقدار 400 نقطة أساس منذ يوليو الماضي. وما يحدث بعد ذلك أقل وضوحا، حيث حذر بعض صناع السياسة من أنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من الرفع . وقال جويندوس، للصحيفة، إن السياسة النقدية التي وضعها البنك المركزي الأوروبي والتأثيرات الأساسية "ستساعد" على إبطاء التضخم الأساسي.

وأضاف جويندوس أنه يجب أن تقوم السياسة المالية أيضا بدور في خفض التضخم.