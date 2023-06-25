هونج كونج تدرس تخفيف بعض قواعد الرهن العقاري

تدرس حكومة هونج كونج تخفيف نسب القروض للقيمة المتعلقة بالرهن العقاري بالنسبة لبعض عمليات شراء العقارات، وذلك بحسب ما قاله وزير المالية بول تشان. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشان القول في برنامج إذاعي بشأن الأوضاع المالية إن الحكومة تعمل مع الهيئة النقدية لهونج كونج، وسوف تتناقش بعناية بشأن إحداث توازن بين الاستقرار المالي و مصالح ملاك المنازل لأول مرة.

وكانت المدينة قد رفعت العام الماضي الحد للراغبين في امتلاك عقار لأول مرة بنسبة 10% لتصبح الدفعة المسبقة 10 ملايين دولار هونج كونج بدلا من 8 ملايين دولار هونج كونج.

وحذر تشان السكان من مناخ ارتفاع معدل الفائدة في ظل توقعات السوق بأن بنك الاحتياط الأمريكي سوف يرفع معدل الفائدة مرة أو مرتين خلال النصف الثاني من العام.