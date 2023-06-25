بورصة مسقط تترقب عددا من الاندماجات .. أبرزها بنكا «صحار» و«إتش إس بي سي عمان»

ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 50 نقطة، مرتفعا للأسبوع الثالث على التوالي، مستفيدا من الأجواء التفاؤلية التي تسود الأسواق قبيل إعلان النتائج المالية، وأنهى المؤشر التداولات الأسبوعية عند مستوى 4731 نقطة مسجلا أفضل مستوى إغلاق منذ الأول من مايو الماضي.

جاء هذا الصعود قبيل إعلان النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري، التي من المتوقع أن تظهر بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، كما جاء هذا الصعود بالتزامن مع إقبال بورصة مسقط على عدد من الاندماجات، من بينها: الاندماج بين بنك صحار وبنك إتش إس بي سي عمان، والاندماج بين شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة وشركة عمان للاستثمارات والتمويل، إضافة إلى عملية الاستحواذ، التي أفصحت عنها شركة أسمنت عمان والإفصاحات الأخرى بشأن اندماج محتمل للبنك الأهلي.

ودعمت هذه الأجواء الإيجابية مؤشر القطاع المالي، الذي ارتفع 114 نقطة وأغلق على 7729 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بخمس نقاط، وارتفع المؤشر الشرعي بنحو نقطتين، في حين سجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بنحو 50 نقطة، متأثرا بموجة هبوط شهدتها أسهم الشركات الصناعية بعد ارتفاعات ملحوظة سجلتها في الأسابيع الماضية، وسجلت أسهم الأنوار لبلاط السيراميك والجزيرة للمنتجات الحديدية والمها للسيراميك أبرز التراجعات في القطاع الصناعي، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

كما جاءت تلك الارتفاعات في الوقت الذي أعلنت فيه بورصة مسقط إطلاق ست مبادرات لتعزيز مكانة البورصة بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية من بينها صناعة السوق وإقراض واقتراض الأوراق المالية وهي مبادرات من شأنها توفير السيولة للبورصة.

وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب في قيمتها السوقية بنحو 126 مليون ريال عماني بعد أن صعدت بنهاية تداولات الخميس الماضي إلى 23 مليارا و846 مليون ريال عماني.

وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تفوقا للأسهم الرابحة على الخاسرة مع ارتفاع أسعار 27 ورقة مالية مقابل 22 ورقة مالية تراجعت أسعارها و23 ورقة مالية حافظت على مستوياتها السابقة، كما شهدت البورصة ارتفاعا في عدد الصفقات المنفذة، التي صعدت إلى 2220 صفقة مقابل 2066 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، إلا أن قيمة التداول تراجعت من 15.2 مليون ريال عماني إلى 10.2 مليون ريال عماني بالتزامن مع تراجع قيمة التداول في سوق السندات والصكوك الأسبوع الماضي إلى 1.6 مليون ريال عماني مقابل أكثر من ستة ملايين ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه.

وركز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي على أسهم أبراج لخدمات الطاقة وبنك مسقط وعمانتل والبنك الوطني العماني، إضافة إلى سندات بنك صحار الدولي الدائمة 2019 التي شهدت تداولات بقيمة 1.3 مليون ريال عماني تمثل نحو 13 في المائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي.

وجاءت أسهم مدينة مسقط للتحلية، وصناعة مواد البناء، والمدينة للاستثمار القابضة، ومسقط للغازات في مقدمة الأسهم الأكثر صعودا مسجلة ارتفاعا بأكثر من 9 في المائة، في حين تصدرت أسهم النفط العمانية للتسويق، والتأمين العربية فالكون، وكلية مجان، وبركاء للمياه والطاقة، والنهضة للخدمات قائمة الأسهم الأكثر تراجعا مسجلة هبوطا بنسب تراوحت بين 5 و12 في المائة.

وتقتصر تداولات هذا الأسبوع على يومي تداول هما الأحد والإثنين، وستكون بورصة مسقط مغلقة من الثلاثاء إلى الخميس بسبب إجازة عيد الأضحى على أن تستأنف البورصة تداولاتها في الثاني من يوليو المقبل.

إلى ذلك، سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (أبريل 2022 – أبريل 2023) في سلطنة عمان زيادة 4.9 في المائة.

وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفع خلال عام إلى 24.4 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2023.

وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية انخفاضا حادا 15.4 في المائة ليصل إلى نحو 4.4 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2023.