المفوضية الأوروبية: تجاوزنا الصين في الاستثمار بتقنية البطاريات

قال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي تجاوز الصين في الاستثمار في تقنية البطاريات، العام الماضي.

وأشار في تصريحات صحافية تنشر اليوم، إلى أن ما تم استثماره في أوروبا في هذا المجال زاد بمقدار ثلاث مرات ونصف المرة عن الصين التي تعد رائد سوق تقنية البطاريات.

وأضاف سيفكوفيتش، "نجحنا في جلب 180 مليار يورو من الأسهم الخاصة إلى قطاع البطاريات، مؤكدا اعتقاده بأن افتتاح مجموعة باسف الألمانية للكيماويات لأول مصنع لإنتاج مواد الكاثود في ولاية براندنبورج الخميس المقبل سيسد فجوة مهمة في سلسلة القيمة المضافة الأوروبية.

وتابع المسؤول الأوروبي أن هناك تخطيطا في الاتحاد الأوروبي حاليا لإنشاء نحو 30 مصنعا كبيرا لإنتاج السيارات الكهربائية، "لكن ما ينقصنا تماما كان إنتاج مواد الكاثود والأنود النشطة". ورأى سيفكوفيتش أن تركيز مجموعة باسف على ما ينقص قدرات إنتاج البطاريات في أوروبا، يمثل فرصة هائلة.

كان ديوان المحاسبة الأوروبي قد حذر الإثنين الماضي من أن من غير المتوقع النجاح في تحقيق التخلي المنشود عن محركات الاحتراق بحلول 2035 دون تسريع وتيرة التوسع في نطاق إنتاج البطاريات بشكل ملحوظ.

غير أن سيفكوفيتش عد أن من الممكن تحقيق الأهداف الأوروبية. وقال، "كان تقييمنا الأول يشير إلى أننا سنكون قادرين بحلول نهاية العقد على سد ما يراوح بين 80 و90 في المائة من احتياجات شركات صناعة السيارات الأوروبية من البطاريات، وهذا لا يزال أيضا هدفنا".

وسجلت الصين زيادة بنسبة 57 في المائة على أساس سنوي في احتياطياتها من الليثيوم في 2022، الذي يعد مكونا رئيسا في صناعة بطاريات السيارات وأجهزة الهواتف والكمبيوتر، وفقا لما أظهرته بيانات صادرة عن وزارة الموارد الطبيعية.

وذكرت الوزارة في مؤتمر صحافي، أن مقاطعة جيانجشي في شرقي الصين تستحوذ على نصيب الأسد من احتياطيات الليثيوم، حيث لديها 40 في المائة من إجمالي احتياطيات الليثيوم في البلاد.

وأضافت الوزارة أنه من بين جميع أنواع المعادن المكتشفة في جميع أنحاء البلاد، سجل ما يقرب من 40 في المائة منها توسعا في الاحتياطات في العام الماضي.

وإضافة إلى الليثيوم، شهدت المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل الكوبالت والنيكل، أيضا نمو احتياطاتها خلال هذه الفترة.

ويستخدم الليثيوم، الذي يشار إليه عادة باسم "النفط الأبيض"، على نطاق واسع في قطاعات مثل تخزين الطاقة والهندسة الكيميائية والمنتجات الدوائية وصناعة المعادن والإلكترونيات. كما يلعب دورا متزايدا في التحول الأخضر والمنخفض الكربون للاقتصاد وتطوير مركبات الطاقة الجديدة.

ولدى الصين أنواع مختلفة من الليثيوم، حيث تقع أغلبية مناجم الليثيوم في جيانجشي وتشينغهاي وسيتشوان والتبت.