أمازون تتوسع في آسيا .. استثمار 15 مليار دولار في الهند حتى 2030

تعتزم شركة أمازون استثمار 15 مليار دولار، في الهند، على مدى الأعوام السبعة المقبلة حتى 2030، طبقا للموقع الإلكتروني للشركة، في أعقاب اجتماع بين أندي جاسي، الرئيس التنفيذي للشركة، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند.

ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، فإن الخطة سترفع إجمالي استثمارات أمازون في الهند، إلى 26 مليار دولار. وشمل الاجتماع، الذي عقد في واشنطن، مناقشات حول دعم الشركات الناشئة الهندية وتوفير فرص عمل وتمكين الصادرات.

وكانت شركة أمازون الأمريكية العملاقة للتسوق عبر الإنترنت قد أعلنت مطلع العام الجاري تقديم خدمات الشحن الجوي في الهند، لتتوسع في آسيا، حتى على الرغم من ركود المبيعات العالمية عبر الإنترنت، عقب ازدهارها في فترة جائحة كورونا.

في السياق، أقامت هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية الأربعاء دعوى ضد شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون دوت كوم، بتهمة خداع العملاء وإغرائهم بالاشتراك في خدمة برايم الممتازة، ثم تعمد وضع عراقيل أمام إلغاء الاشتراك.

وأقامت الهيئة المعنية بحماية المستهلكين في الولايات المتحدة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في ولاية واشنطن بدعوى أن موقع أمازون يخدع المستخدمين للاشتراك في خدمة برايم التي تبلغ رسوم اشتراكها 139 دولار سنويا، للاستفادة من عدة مزايا منها التسليم السريع المجاني للمشتريات واستخدام خدمة البث المباشر وإمكانية الاستماع إلى ما يصل إلى 100 مليون أغنية.

وتقول الهيئة إنها اكتشفت صعوبة عملية إلغاء الاشتراك في خدمة برايم مع إلزام المستخدم بإنجاز عدد كبير من الخطوات، مضيفة أن أمازون أشارت إلى هذه العراقيل في تعاملاتها الداخلية باسم الإلياذة.

وقالت الهيئة في شكواها إن مشتركي خدمة برايم يضطرون لتصفح خمس صفحات على موقع الخدمة في أجهزة الكمبيوتر المكتبي أو ست صفحات في تطبيق برايم للأجهزة الذكية لإلغاء الاشتراك. كما تدعي الهيئة أن أمازون فشلت في تسليم المعلومات التي طلبها المحققون واستغرقت 18 شهرا لكي تقدم لها المستندات والمعلومات المطلوبة.

وقالت الهيئة إن تكتيكات أمازون تنتهك قانون حماية المستهلك الصادر 2010 بهدف حماية المتسوقين عبر الإنترنت. ويبلغ عدد المشتركين في خدمة أمازون برايم حتى نهاية آذار (مارس) الماضي 167 مليون مشترك وهو نفس عدد المشتركين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، تجري مجموعة هندوجا المحدودة الهندية محادثات لزيادة حصتها في بنك إندوسيند المحدود، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية أمس.

وتجري هندوجا محادثات لاستثمار 100 مليار روبية (1.2 مليار دولار) في بنك إندوسيند الذي سيرفع حصتها في البنك إلى 26 في المائة من 17 في المائة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وارتفع سهم بنك إندوسيند بنسبة 2.8 في المائة أمس الأول، وهو الأكبر في أكثر من شهر.