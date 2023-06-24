نمو صناعة البريد يعطي إشارة إيجابية بتعافي الاستهلاك الصيني .. 60.28 مليار طرد في 5 أشهر

شهدت صناعة البريد في الصين نموا مستقرا في كل من إيرادات الأعمال وحجم الطرود خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وأوضحت الهيئة الوطنية للبريد أمس، أن القطاع حقق 596.39 مليار يوان (نحو 83.07 مليار دولار) من إيرادات الأعمال خلال الفترة المذكورة، بزيادة 12.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي أيار (مايو) وحده، بلغ إجمالي إيرادات الأعمال 123.19 مليار يوان، بزيادة 12.2 في المائة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وتم تسليم 60.28 مليار طرد في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو)، بزيادة 14.3 في المائة على أساس سنوي. وكان الرقم المسجل في الشهر الماضي 13.48 مليار طرد، بزيادة 16.5 في المائة.

وكان التوسع في صناعة البريد مدفوعا بشكل جزئي بالتسوق القوي عبر الإنترنت، وأرسل إشارة إيجابية بأن استهلاك البلاد يتعافى بشكل مطرد. وخلال الأشهر الخمسة الأولى، زادت مبيعات البضائع عبر الإنترنت بنسبة 11.8 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 4.81 تريليون يوان، وهو ما يمثل ربع إجمالي مبيعات التجزئة في البلاد.

إلى ذلك، ارتفع حجم النقل بالحاويات في الموانئ الصينية بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي في 2022، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة النقل.

وتم التعامل مع 296 مليون وحدة مكافئة لـ20 قدما من الحاويات في موانئ البلاد العام الماضي، وفقا لتقرير سنوي بشأن تطور صناعة النقل صادر عن الوزارة.

وبلغ حجم شحنات البضائع في الموانئ الصينية نحو 15.69 مليار طن خلال 2022، وهي زيادة بنسبة 0.9 في المائة عن العام السابق.

وبشكل خاص، ارتفع حجم شحنات البضائع في الموانئ الساحلية الصينية بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 10.13 مليار طن، بينما انخفضت البضائع التي تم التعامل معها في الموانئ الداخلية بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 5.55 مليار طن.

وقال بنك التعمير الصيني، أحد أكبر البنوك التجارية المملوكة للدولة في الصين: إنه أصدر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري قروضا بقيمة 295.5 مليار يوان (نحو 41.2 مليار دولار) لدعم قطاع النقل في البلاد.

وأضاف البنك أن قيمة القروض تمثل زيادة بنسبة 11.43 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وساعدت القروض في تمويل بناء طرق سريعة، وتحسين أقسام طرق مزدحمة، واستكمال بعض الطرق السريعة في وسط وغربي الصين، وفقا للبنك. وشجعت الصين البنوك على استخدام تسهيلات إعادة الإقراض لتوفير التمويل لمشاريع النقل.

وبحلول نهاية آذار (مارس) الماضي، بلغت قروض إعادة الإقراض المستحقة للنقل والخدمات اللوجستية 35.4 مليار يوان، بزيادة 11.2 مليار يوان عن بداية العام الجاري، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني.

وشهدت خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا نموا قويا في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) هذا العام، مع ارتفاع قدرة وكفاءة النقل بشكل مستمر.

وارتفع عدد خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، لتصل الرحلات إلى 7126 رحلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023، وفقا لشركة مجموعة السكك الحديد الوطنية الصينية المحدودة.

وتم نقل نحو 774 ألف وحدة مكافئة لـ20 قدما من البضائع عبر خدمات قطارات الشحن خلال هذه الفترة، زيادة 31 في المائة مقارنة بعام مضى، وفقا للشركة.

وفي أيار (مايو) وحده، ارتفع عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1515. ونقلت القطارات نحو 165 ألف وحدة مكافئة لـ20 قدما من البضائع، ما يمثل زيادة بنسبة 29 في المائة مقارنة بعام مضى.

وحتى نهاية أيار (مايو)، وصلت خطوط خدمات قطارات الشحن إلى 213 مدينة في 25 دولة أوروبية.

وشهدت الصين دخول تنمية التمويل الأخضر إلى المسار السريع، حيث لعبت دورا حيويا في سعي البلاد طويل الأجل لتحقيق نمو منخفض الكربون ومستدام.

ويهدف التمويل الأخضر إلى تمويل تطوير الصناعات المستدامة وكذلك التحول منخفض الكربون للصناعات التقليدية. في منتدى لوجياتسوي الـ14 الذي عقد في شانغهاي، سلط يي قانج، محافظ بنك الشعب الصيني، الضوء على أهميته وسط التقدم المطرد للبلاد نحو أهداف "الكربون المزدوج".

وقال يي: إن الصين أعلنت أنها ستبلغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 وستحقق الحياد الكربوني بحلول 2060، وهو ما سيحدث تغييرات عميقة في كل المجالات، بما في ذلك الهياكل الصناعية وهياكل الطاقة، وكذلك أنماط الإنتاج والمعيشة للشعب.

وفي الأعوام الأخيرة، ضاعفت الصين جهودها لتطوير التمويل الأخضر وحققت نتائج مثمرة، ووضعت نظاما متعدد المستويات لسوق التمويل الأخضر، مع تصنيف القروض والسندات الخضراء المستحقة من بين الأفضل في العالم.

وبحلول نهاية الربع الأول من 2023، تجاوزت القروض الخضراء المستحقة للبلاد باليوان والعملات الأجنبية 25 تريليون يوان (3.48 تريليون دولار)، في حين تجاوزت سنداتها الخضراء المستحقة 1.5 تريليون يوان، وفقا لبيانات من بنك الشعب الصيني.

وبلغت السندات الخضراء التي أصدرتها البنوك التجارية المحلية هذا العام قبل 12 حزيران (يونيو) 243 مليار يوان، بزيادة 88.26 في المائة على أساس سنوي، وفقا لبيانات من مزود المعلومات المالية "ويند".