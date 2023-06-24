باكستان تخطط لزيادة الضرائب وخفض النفقات لتلبية مطالب صندوق النقد

من المقرر أن تجري باكستان تغييرات على موازنة السنة المالية المقبلة لتهدئة مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن الضرائب، بحسب "بلومبيرج".

وقال وزير المالية إسحاق دار في البرلمان اليوم، إن البلاد تخطط لفرض ضرائب جديدة وزيادة العائدات بواقع 215 مليار روبيه (740 مليون دولار) إلى 9.4 تريليون روبيه بعد ثلاثة أيام متتالية من النقاشات مع صندوق النقد الدولي.

وقال دار إن البلاد ستخفض أيضا النفقات بواقع 85 مليار روبيه في الميزانية التي سيتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أيام.

وبحسب "الألمانية" قدمت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف أوائل الشهر الجاري، خطة الإنفاق السنوية التي ترمي إلى موازنة تعزيز النمو الاقتصادي مع أوضاع التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي لإنعاش برنامج الإنقاذ البالغ قيمته 6.7 مليار دولار.

واعترض صندوق النقد الدولي على المقترحات قائلا إن السياسات الضريبية في الميزانية لم توسع قاعدة العائدات وأن إعفاء تعارض مع"مشروطية وأجندة الحوكمة" لبرنامج الإنقاذ.