أمير المدينة المنورة يدشن عيادات وقف حياة لغسيل الكلى

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وقف حياة لغسيل الكلى بطاقة تشغيلية تشمل 500 مستفيد شهرياً من خلال 55 وحدة وعيادة استشارية متخصصة، جاء ذلك خلال زيارته إلى وقف جمعية حياة الخيرية بالمدينة المنورة.

ويأتي الوقف ضمن مشاريع الجمعية الهادفة إلى توفير الخدمات العلاجية والرعاية الطبية لمرضى الفشل الكلوي المستفيدين من خدمات الجمعية والتي تشمل جلسات الغسيل الكلوي والفحوصات الدورية بالإضافة إلى الخدمات الصيدلانية وتقديم الرعاية الاجتماعية والاستشارات الطبية المتخصصة.

كما دشّن الأمير فيصل بن سلمان، خلال الزيارة، عيادة خدمات الأشعة السينية (X-Ray) المجهزة في العربة المتحركة والتي تساعد على سرعة التشخيص للمستفيدين بالمنطقة.



