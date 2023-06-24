أمازون تتعهد باستثمارات في الهند بـ 15 مليار دولار

قال آندي جاسي الرئيس التنفيذي لأمازون دوت كوم، لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اجتماعهما إن الشركة ستستثمر 15 مليار دولار إضافية في الهند.

وأضاف أن الاستثمار سيرفع إجمالي قيمة استثمارات عملاق التجارة الإلكترونية في جميع القطاعات بالهند إلى 26 مليار دولار بحلول 2030.

وأفاد منشور على مدونة لأمازون بأن مودي وجاسي تحدثا عن دعم الشركات الناشئة الهندية وخلق وظائف وتيسير الصادرات والتحول الرقمي وتمكين الأفراد والشركات الصغيرة من التنافس على الصعيد العالمي بحسب رويترز.

ويأتي الإعلان في أعقاب إعلان وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون (أمازون ويب سيرفيسز) الشهر الماضي إنها ستستثمر 1.06 تريليون روبية (12.9 مليار دولار) في الهند بحلول نهاية 2030.