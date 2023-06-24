أمير المدينة المنورة يشيد بدور «الخدمات الصحية» في وزارة الدفاع

أشاد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بالأدوار المميزة، التي تقوم بها الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع في مؤازرة منظومة الرعاية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن من خلال المركز الطبي الموسمي، الذي يقدم الخدمات العلاجية والإسعافية الطارئة لزوار المسجد النبوي الشريف.

جاء ذلك خلال لقائه اللواء الطبيب أحمد البريدي، مدير مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة لاستعراض ومتابعة المؤشرات التشغيلية للمركز.

وخلال اللقاء، قدم اللواء البريدي، لمحة موجزة عن المنظومة الطبية العلاجية والإسعافية، التي يقدمها المركز الموسمي التابع للمستشفى في نطاق المركزية الغربية المجاورة لساحات المسجد النبوي، إذ استقبل المركز خلال موسم العمرة في شهر رمضان الماضي، أكثر من 42 ألف مريض قدمت لهم الخدمات العلاجية والإسعافية والملاحظة الطبية العاجلة، في حين يقدم المركز خدماته التوسعية الجديدة خلال موسم الحج 1444هـ في 20 خيمة طبية موسمية بمجموع 18 سريرا للملاحظة والطوارئ، إضافة إلى العربات المتحركة الطبية ضمن نطاق خدمات المركز.

وتضمن العرض استعراض الخدمات التشخيصية المساعدة التي تشمل المختبر والرعاية الصيدلانية وبرامج التوعية والتثقيف الصحي والإثراء المعرفي لضيوف الرحمن، فيما يشرف على تشغيل المركز أكثر من 284 موظفا من الكوادر الصحية وغير الصحية المتخصصة بالإضافة إلى المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن المستفيدين من خدمات المركز الموسمي.

من جهته، قدم مدير مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة شكره وامتنانه، لأمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما مختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة للقيام برسالتها السامية في سبيل خدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتهيئة الأجواء لهم لأداء عباداتهم في أجواء مفعمة بالروحانية والأمن والطمأنينة والسكينة.