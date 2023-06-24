«المكتبات» تناقش احتياجات ورغبات الأطفال محبي القراءة

نظمت هيئة المكتبات البارحة الأولى لقاء افتراضيا مفتوحا بعنوان "أطفال المكتبات" لمناقشة الخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة للمجتمع بشكل عام والأطفال بشكل خاص، وذلك بمشاركة مجموعة من الأطفال والمهتمين في القطاع.

وتناول اللقاء رؤية الهيئة التي تهدف للوصول إلى مجتمع معلوماتي يشارك في بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مناقشا رسالة الهيئة بتمكين مجتمع قطاع المكتبات في المملكة للإسهام في النمو الاقتصادي، والتعليمي، والاجتماعي، والثقافي.

واستعرض تصورا لمجموعة من تصاميم المكتبات العامة، وما تتضمنه من مناطق خاصة للأطفال وعائلاتهم للقراءة، ولمحة عن المكتبة الرقمية التي ستتيح الوصول لمصادر المعلومات بشكل رقمي.

وتفاعل المشاركون في اللقاء مع نموذج افتراضي بعنوان "رحلة سارة" تضمن تجربة طفلة محبة للقراءة في كيفية الحصول على خدمات المكتبة الرقمية بدءا من الاشتراك واستعراض العناوين والبحث عن الاختيارات المناسبة لها، ومشاركتها تجربتها مع زميلاتها في المدرسة.

كما تناول اللقاء أهم مبادرات الهيئة التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تحسين إتاحة الوصول لخدمات المكتبات ورفع مستوى الوعي المعلوماتي وتعزيز العادات القرائية وتنشيط المكتبات كونها مراكز للتعليم والثقافة والتنمية المجتمعية، إضافة إلى التطرق لمبادرة "المكتبات المتنقلة" وما ستقدمه من خدمة الوصول السهل للمستفيدين، كذلك مبادرة "مناول" التي أطلقت أخيرا، وهي عبارة عن جهاز يتيح للمستخدمين استعارة الكتب وإرجاعها إلى نفس الجهاز آليا، بهدف إيجاد مجتمع معلوماتي واقتصاد معرفي، من خلال تيسير الوصول للمعرفة.

وناقش أهم الخطوات التي يفضل التعامل بها مع الأطفال داخل المكتبات وخارجها، التي تركز على مساعدتهم في كيفية اختيار الكتب المناسبة، وتجربة مختلف الإصدارات المصورة وغيرها، وتدريبهم على طرق تساعدهم في فهم ما يقرأون، ومشاركتهم الاحتفاء بالأيام العالمية.