"دق الجرس" و"طرح القعود" تجذبان زوار "جادة الإبل" في تبوك

استهوت مسابقتا "دق الجرس" و"طرح القعود"، إحدى الفعاليات المصاحبة لمهرجان "جادة الإبل" في تبوك المقام تحت شعار "جادتنا مقصدها تبوك"، زائري المهرجان الذين استمتعوا بالمشاركة فيها.

وتقوم فكرة مسابقة "دق الجرس" على تنويخ اثنين من الرحول، ووضع مطرقة في خرج كل رحول، ثم يقف المتسابقون على بعد أمتار قليلة عنها، وبجوار جرس معلق في حبل لينطلق المتسابقون باتجاه الرحولين للحصول على المطرقة، ثم التوجه نحو الجرس ليتم قرعه، ويفوز المتسابق الذي قرع الجرس أولا.

وتعد مسابقة "طرح القعود" من صميم التراث العربي الأصيل الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإبل، وكان الغرض منه في الماضي حتى الوقت الحاضر وضع الوسم على "القعود".

وتعتمد المسابقة على فن وتكتيك معين يتبعه المشارك، إضافة إلى الخبرة في هذا المجال.

ويشهد مهرجان "جادة الإبل" في تبوك إقبالا لافتا من أهالي المنطقة وزائريها منذ انطلاقته بأكثر من 20 فعالية متنوعة التي شملت مسيرة للهجن والسيارات الكلاسيكية وخيمة البادية، ومسابقة شد الرحول وفعاليات الهوبال وخيمة البادية ومسرحية "فزعة حوير"، ومسابقة الرمي في القليبة، ومسابقة الرشا، وعرض طائرات الدرون، وكذلك مسابقة دق الجرس، إضافة إلى مسابقة فن الرفيحي، ومسابقة راعي الإبل، مستهدفا تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها.