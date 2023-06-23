قمة باريس .. إجماع تام على الإصلاح وتعليق تلقائي لسداد الديون عند الكوارث

اختتمت قمة "ميثاق مالي عالمي جديد" التي استضافتها باريس ليومين، أمس، بتحقيق بعض المبادرات تجاه الدول الفقيرة، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إجماعا تاما" على "إصلاح عميق" للنظام المالي العالمي.

واجتمع ماكرون أمس مجددا بنحو 40 رئيس دولة وحكومة، في لقاء لترجمة الطروح المنبثقة عن مؤتمر الأطراف للمناخ الأخير (كوب27) المنعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في مصر على أرض الواقع، وذلك قبل موعد المؤتمر المقبل المرتقب في نهاية العام في الإمارات.

وصدرت بعض الإعلانات عن الاجتماع المنعقد في قصر برونيار، المقر السابق لبورصة باريس، بينها اعتزام البنك الدولي إدراج بند جديد في اتفاقاته مع الدول الأكثر هشاشة، ينص على تعليق تلقائي لسداد الديون في حال وقوع كارثة.

ودعمت عدة بلدان (بربادوس، إسبانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة)، بالاشتراك مع البنك الدولي، نظام التعليق التلقائي لسداد الديون في حال وقوع كارثة طبيعية.

وقال الرئيس الفرنسي "نؤيد ضريبة دولية على الشحن البحري لأنه قطاع غير خاضع للضريبة"، وهو يود إحراز تقدم في هذه المسألة خلال اجتماع تعقده المنظمة البحرية الدولية قريبا.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى تحالف من 22 دولة من بينها الدنمارك واليونان وفيتنام ونيوزيلندا، إضافة إلى المفوضية الأوروبية، يدعم هذه المبادرة.

لكن ليس هناك توافق بشأن هذه المسألة الحساسة، وقال ماكرون في هذا الصدد إنه "إذا لم تتبعنا الصين والولايات المتحدة وعديد من الدول الأوروبية الرئيسة التي لديها أيضا شركات كبيرة، فإن الضريبة لن يكون لها أي تأثير".

وحققت القمة تقدما في بعض المجالات، إذ وعدت دول غنية بتقديم 2.5 مليار دولار للسنغال، كما سيتم تخفيض دين زامبيا، فيما يعتزم صندوق النقد الدولي زيادة تمويله للدول الفقيرة بمقدار 100 مليار دولار.

وعلق نيك مابي المدير المشارك لمركز الأبحاث "إي 3 جي"، "لقد رفعت قمة باريس الآمال في إجراء إصلاح جذري للنظام المالي العالمي".

وأضاف أن "التحدي الآن هو تنفيذ هذه الرؤية في العام المقبل، الأمر الذي سيتطلب دبلوماسية مكثفة وقرارات صعبة".

وقالت القيادات العالمية المجتمعة في القمة إن من المتوقع زيادة بنوك التنمية متعددة الأطراف الإقراض 200 مليار دولار من خلال إدارة ميزانياتها العمومية بصورة أكثر إحكاما وتحمل مزيد من المخاطر.

وعبر عديد من القادة المجتمعين في باريس، وعددهم 40، عن مخاوفهم من أن البنك وصندوق النقد الدوليين يتزايد تقادم نماذج عملهما في مواجهة أعباء الديون في الدول الفقيرة بعد جائحة كوفيد-19.

وجاء في بيان القمة "نتوقع زيادة إجمالية قدرها 200 مليار دولار في قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الإقراض خلال الأعوام العشرة المقبلة من خلال تحسين ميزانياتها العمومية وتحمل مزيد من المخاطر".

وأضاف البيان "إذا نفذت هذه الإصلاحات، قد تحتاج بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى رؤوس أموال إضافية". والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في صندوق النقد والبنك الدوليين.

ووضعت الدول الغنية خلال القمة الصيغة النهائية لتعهد تمويل مناخي متأخر بقيمة 100 مليار دولار للبلدان النامية وأنشأت صندوقا للتنوع البيولوجي وحماية الغابات.

وتهدف القمة إلى وضع خريطة طريق متعددة الأوجه يمكن استخدامها في غضون 18 إلى 24 شهرا مقبلة وتتناول موضوعات من تخفيف الديون إلى تمويل المناخ.

ويستعرض عديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اقتراحات من مجموعة من البلدان النامية بقيادة ميا موتلي رئيسة وزراء باربادوس، التي أطلق عليها اسم "مبادرة بريدج تاون".

وقالت موتلي في الجلسة الختامية للقمة "هناك توافق سياسي على أن هذه القضية أكبر من كل واحد منا، وعلينا أن نعمل سويا، وسيتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف تغيير طريقة عملها، وهذا مقبول".

وأضافت "لا نترك باريس ببساطة وقد أدلينا بخطب، ولكن بالتزام بالخوض في تفاصيل دقيقة للتأكد من إمكانية تنفيذ ما نتفق عليه هنا".

الصين تستعد لزيادة التزاماتها

أكد لي تشيانج رئيس الوزراء الصيني في ختام قمة باريس أن "الصين بذلت جهودا جبارة لمحاربة التغير المناخي" وهي مستعدة للالتزام بالمزيد من أجل المناخ علاوة على مكافحة الفقر وتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة.

وقال إن بلاده، عملت على تسريع جهودها لتحسين مصادر الطاقة والدفع باتجاه "أسلوب إنتاج وأسلوب حياة ذات انبعاث كربوني منخفض".

وأوضح "على مدى الأعوام العشرة الماضية، شهدت الصين متوسط نمو بنسبة 6،3 في المائة مع زيادة في استهلاك الطاقة بنسبة 3 في المائة فقط" مشيرا إلى أن حصة الكربون، من جانبها، قد انخفضت.

وأضاف رئيس الوزراء "بالتوازي، الصين ملتزمة للغاية بالتعاون العالمي لمواجهة الفقر، وبالتالي بمبادرة تعليق خدمة الديون" التي تدعمها مجموعة العشرين.

وللقيام بذلك، تقول بكين إنها مستعدة "للعمل مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية أو الدائنون من القطاع الخاص أم غيره".

وأضاف لي تشيانج "أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف المعنية لجعل التمويل العالمي عادلا وفعالا".

في المقابل، ذكرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إن العالم يتوقع أن تعمل الولايات المتحدة والصين معا بوصفهما أكبر اقتصادين في العالم، وذلك خلال قمة في باريس حول تخفيف ديون الدول الفقيرة وضخ تمويل لمكافحة تغير المناخ.

وذكرت يلين في جلسة بالقمة شاركت فيها مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج وزعماء آخرين "بوصفنا أكبر اقتصادين في العالم، تقع علينا مسؤولية العمل المشترك في القضايا العالمية"، مضيفة "إنه أمر يمكننا فعله وأمر يتوقعه العالم منا".

ألمانيا تؤكد المسؤولية المشتركة للدول

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أهمية المسؤولية المشتركة للدول في مكافحة الجوع والفقر وكذلك التغير المناخي.

وقال شولتس "كثير من الدول، ولا سيما الدول الواقعة في الجنوب العالمي، يتعين عليها التغلب على تحديات جسام، وهذا يجمع بين كثير من الأمور الموجودة بالفعل، وهي التحدي الخاص بالنمو ومكافحة الجوع والفقر، وعلاوة على ذلك القيام بالتدابير اللازمة للتعامل مع التغير المناخي".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأهمية إدراك المسؤولية المشتركة والنقاش حول كيفية نجاحها.

ورأى شولتس أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ كثير من التدابير المجدية ولا سيما في تمويل المناخ، مشيرا إلى أن ألمانيا قدمت تعهدات واسعة النطاق في هذا الشأن، مضيفا: "وسنواصل الوفاء بذلك ونحن نشعر بالتزام تجاه تعهداتنا".

وطالب شولتس بالتأكد من استمرار بقاء فرص التنمية، ورأى أن من المهم لهذا السبب التعاون في إطار ما يعرف بالشراكات من أجل التحول العادل في الطاقة في مكافحة التغير المناخي.

يذكر أن القمة أقيمت منذ أمس الأول وشارك فيها ممثلون عن نحو 100 دولة ومنظمة دولية ومصرف تنموي لمناقشة الهيكل المالي العالمي وتوفير نظام مالي تضامني لحماية المناخ ومكافحة الفقر.