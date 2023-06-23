قبل توقفها للإجازة .. الأسهم السعودية تفقد ذروة أكتوبر مع تراجع السيولة 17 %

تراجعت الأسهم السعودية لتفقد أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) حيث أغلقت عند 11458 نقطة فاقدة 57 نقطة بنسبة 0.5 في المائة.

بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع ثماني نقاط بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 1510 نقطة.

وما تزال السوق عند مستويات المقاومة 11450 نقطة ما يبقي فرص تعرضها لضغوط بيعية ما لم تظهر معطيات إيجابية محفزة، خاصة في ظل ترقب المتعاملين لنتائج الربع الثاني، الأمر الذي يدفع بعض المتعاملين للإحجام عن التداول لحين إفصاح الشركات.

تتوقف السوق لإجازة طويلة بمناسبة عيد الأضحى، ما يجعل العوامل الخارجية خلال الفترة المقبلة -خاصة تحركات أسعار النفط- إحدى العوامل التي قد تؤثر في افتتاح السوق بعد الإجازة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 11535 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة عند 11572 نقطة رابحا 0.49 في المائة، بينما الأدنى عند 11354 نقطة فاقدا 1.4 في المائة. وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 11458 نقطة فاقدا 57 نقطة بنحو 0.5 في المائة.

وتراجعت السيولة 17 في المائة بواقع 5.8 مليار ريال، لتصل إلى 28.8 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 60 مليون إلى 1.4 مليار سهم متداول. أما الصفقات فانخفضت 120 ألف صفقة بنسبة 5 في المائة لتصل إلى مليوني صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت تسع قطاعات مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المتراجعة الأدوية بنحو 12 في المائة، ثم إنتاج الأغذية بـ4.3 في المائة، وحل ثالثا الاستثمار والتمويل 1.96 في المائة.

بينما تصدر المرتفعة المرافق العامة بـ4.2 في المائة، ثم السلع طويلة الأجل بنحو 3.6 في المائة، وحل ثالثا الخدمات التجارية والمهنية 2.1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 4.2 مليار ريال بما يعادل 15 في المائة، ثم المصارف بـ12 في المائة بقيمة 3.4 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 7 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا جمجوم فارما بنحو 49 في المائة ليبلغ 89.50 ريال، يليه الموارد بـ48 في المائة ليصل إلى 94.90 ريال، وحل ثالثا سهم المطاحن الأولى 17.5 في المائة حيث أغلق عند 70.50 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "صدر" بواقع 16.6 في المائة ليغلق عند 4.05 ريال، يليه الإنماء طوكيو م بـ13 في المائة إلى 13.82 ريال، وحل ثالثا سهم سايكو بـ12 في المائة إلى 12.76 ريال.

وكان الأعلى تداولا الراجحي بقيمة 1.2 مليار ريال، ثم الموارد بمبلغ 1.2 مليار، وحل ثالثا جمجوم فارما بنحو 892 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية