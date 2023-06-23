الصين تتوسع في قدراتها المركبة للطاقة المتجددة .. مساع لتحقيق التنمية الخضراء

شهدت القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الصين توسعا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب ما أظهرته بيانات الهيئة الوطنية للطاقة.

وبحلول نهاية مايو، ارتفعت القدرة المركبة لطاقة الرياح 12.7 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 380 مليون كيلوواط، في حين بلغت الطاقة الشمسية نحو 450 مليون كيلوواط، بزيادة سنوية قدرها 38.4 في المائة.

وبلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الطاقة في البلاد نحو 2.67 مليار كيلوواط في الفترة نفسها، بزيادة 10.3 في المائة عن العام السابق. عززت الصين استثماراتها في الطاقة المتجددة على مر الأعوام كجزء من سعيها لتحقيق التنمية الخضراء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وخلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري، ارتفع إجمالي استثمارات شركات الطاقة الكبرى في البلاد في الطاقة الشمسية 140.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 98.2 مليار يوان (نحو 13.68 مليار دولار)، حسبما كشفت البيانات.

وفي وقت سابق، أعلنت الصين أنها ستصل إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 وتحقق الحياد الكربوني بحلول 2060.

وتعتزم كبرى شركات تكرير النفط الخام في الصين تصدير 3.3 مليون طن من المنتجات النفطية خلال حزيران (يونيو) الحالي بزيادة 19 في المائة عن خطط التصدير الأصلية للشهر الحالي.

وبحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات جيه.إل.سي تسعى الشركات لتصدير 1.13 مليون طن بنزين و662 ألف طن من الديزل (السولار) و1.51 مليون طن من وقود الطائرات، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وستكون الزيادة في صادرات الديزل هي الأكبر بين المنتجات النفطية، حيث من المستهدف زيادة صادرات الديزل 32 في المائة. وستزيد صادرات البنزين 17 في المائة ووقود الطائرات 15 في المائة. وتأتي زيادة الصادرات نتيجة ارتفاع هامش أرباح تصدير البنزين والديزل. في الوقت نفسه، فإن الطلب المحلي على الديزل ضعيف في مثل هذا التوقيت من العام.

وخفضت شركة سينوبك الصينية المستهدف لصادرات البنزين والديزل خلال تموز (يوليو) المقبل، في حين تعتزم زيادة صادرات وقود الطائرات.

في غضون ذلك، قال فرع شركة الصين الوطنية للنفط البحري في تيانجين، إن أكبر منتج للنفط الخام البحري في الصين، وهو حقل بوهاي، أنتج ما يزيد على 500 مليون طن من النفط الخام حتى الآن. وجرى تشييد أكثر من 50 حقلا للنفط والغاز وأكثر من 190 منشأة إنتاج منذ بدء إنتاج حقل بوهاي للنفط قبل أكثر من 50 عاما.

واكتشف ما مجموعه خمسة حقول تجاوزت احتياطياتها من النفط والغاز 100 مليون طن في منطقة بحر بوهاي خلال الأعوام الخمسة الماضية.