الزلازل تدفع هولندا لإغلاق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا

قال مسؤول هولندي إن بلاده ستوقف الإنتاج في أكبر حقل للغاز في أوروبا في تشرين الأول (أكتوبر) بعد أن تعرضت المنطقة المحيطة به لأعوام لزلازل تزداد شدتها.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن هانز فيلبريف، نائب وزير التعدين، قوله "نحن فعلا نغلق صمامات" حقل جرونينجن الضخم الواقع في شمال هولندا.

وأكد فيلبريف، أن بلاده ما زالت بحاجة إلى الغاز رغم النقلة الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية وانقطاع إمدادات الغاز الروسي، بخلاف النفط الذي تقل الحاجة الماسة إليه.

وكانت هولندا في السابق من أكبر موردي الغاز الرئيسين لأوروبا عبر حقل جرونينجن الضخم الذي تقلص إنتاجه خلال الأعوام الأخيرة إلى الحد الأدنى بقرارات تهدف إلى تجنب مخاطر الزلازل في المنطقة.

وكان من المقرر أن ينتهى إنتاج الحقل خلال العام المقبل 2024، استنادا إلى خطة تدريجية معتمدة منذ أعوام، وفقا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

واكتشفت هولندا حقل جرونينجن الضخم في 1959، عبر شركتي إكسون موبيل الأمريكية، ورويال داتش شل الأنجلو-هولندية. واستمر إنتاج الحقل لعقود مع تصديره إلى أوروبا وصولا إلى ذروة إنتاجه 1978، حيث سجل 88 مليار متر مكعب في ذلك العام.

وتعرضت منطقة الحقل لزلزال قوي في يناير 2018 بسبب عمليات الحفر والتنقيب، ما أدى إلى انهيار المباني المحيطة.

وتعهدت الحكومة الهولندية فور حادث الزلزال بإغلاق الحقل نهائيا بحلول 2030 على أقصى تقدير، وفق خطة تدريجية تبدأ بخفض الإنتاج على مدار 5 إلى 7 أعوام.

وتمتلك هولندا نحو 175 حقلا بريا لإنتاج الغاز –تحت التشغيل- وغالبها من الحجم الصغير وتصل احتياطياتها إلى 400 مليار متر مكعب من الغاز.