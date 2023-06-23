2.84 مليون محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس في الصين بنهاية مايو

شهدت صناعة الاتصالات في الصين توسعا مطردا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بدعم من الشركات الصاعدة، حسبما أظهرت بيانات رسمية أمس.

وبلغ إجمالي إيرادات الأعمال المجمعة للشركات في القطاع 712.5 مليار يوان (نحو 99.24 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6.8 في المائة على أساس سنوى، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس.

وقالت الوزارة إنه من بين الإجمالي، شهدت القطاعات الصاعدة مثل مراكز بيانات الإنترنت والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء زيادة في إيراداتها 20.2 في المائة على أساس سنوي، ما مكن إيرادات أعمال الاتصالات من زيادة بواقع 3.8 نقطة مئوية.

وكشفت البيانات أيضا عن انتشار خدمات شبكات الجيل الخامس، إذ تمتلك البلاد 2.84 مليون محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس بحلول نهاية مايو، وشهدت زيادة قدرها 90.73 مليون مستخدم للهواتف المحمولة التي تدعم شبكات الجيل الخامس في الأشهر الخمسة الأولى من 2023.

تظهر الصين كمركز مزدهر لتكنولوجيا الجيل الخامس، حيث تفتخر بقاعدة مستخدمين من 634 مليون فرد يستخدمون هواتف محمولة مزودة بتقنية الجيل الخامس، وفقا لمؤتمر صحافي عقد بشأن مؤتمر الاقتصاد الرقمي العالمي 2023 المقرر عقده في أوائل يوليو.

وذكر المؤتمر الصحافي أن تكامل الإنترنت الصناعي وصل إلى 45 قطاعا رئيسا ضمن الاقتصاد الوطني، ما أدى إلى زيادة حجم الصناعة بما يتجاوز 1.2 تريليون يوان (نحو 166.9 مليار دولار).

وفي 2022، حققت صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين دخلا تشغيليا قدره 15.4 تريليون يوان. وبلغ دخل صناعة البرمجيات 10.8 تريليون يوان، وحققت صناعة البيانات الضخمة 1.57 تريليون يوان، ما أرسى أساسا متينا لتكامل قطاعي المعلوماتية والتصنيع في الصين، وفقا لما جاء في المؤتمر الصحافي.

وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني، أن المدفوعات غير النقدية، التي تتعامل معها البنوك الصينية واصلت التوسع على نحو مستقر في الربع الأول من هذا العام.

وذكر البنك في تقرير أن المدفوعات غير النقدية عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية والأوراق التجارية والتحويلات الائتمانية والتسويات الأخرى، بلغت 1277.53 تريليون يوان (178.44 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة، بزيادة 11.1 في المائة على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن المدفوعات الإلكترونية استحوذت على حصة الأسد من المدفوعات غير النقدية، حيث بلغت قيمة المعاملات الإجمالية 831.82 تريليون يوان.

ومن بين وسائل الدفع الإلكترونية، ارتفعت المدفوعات عبر الهاتف المحمول 9.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 144.6 تريليون يوان.

وفي الربع الأول من هذا العام، ارتفعت قيمة المعاملات عبر البطاقات المصرفية أيضا 10.57 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 292.9 تريليون يوان، وفقا للتقرير.