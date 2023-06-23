الاقتصاد الإسباني الأكثر تضررا من الجائحة في أوروبا يعود إلى نشاطه السابق

عادت إسبانيا إلى مستوى نشاطها الاقتصادي السابق للوباء في الربع الأول، وهي نتيجة رحبت بها الحكومة قبل شهر واحد من الانتخابات التشريعية المبكرة في البلد الأوروبي الأكثر تضررا اقتصاديا من أزمة كوفيد.

وبحسب "الفرنسية"، قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو في شريط فيديو إنه بعد مرور ثلاثة أعوام ونصف العام على بدء انتشار الوباء "عدنا إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي السابق للأزمة".

وفق المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا 0.6 في المائة بين مطلع العام وآذار (مارس)، بزيادة 0.1 في المائة عن النسبة المعلنة سابقا، وأعلى 0.3 في المائة من التوقعات الأولية لبنك إسبانيا.

هذه النسبة الأعلى قليلا من المسجلة في الربع الأخير من عام 2022 (+ 0.5 في المائة)، يضع إسبانيا ضمن مجموعة البلدان الأعلى نشاطا في منطقة اليورو حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة في الربعين الماضيين.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز عبر تويتر "النمو الإسباني يتسارع"، مسلطا الضوء على الأداء الجيد لسوق العمل "مع استحداث 426 ألف وظيفة بدوام كامل" خلال الربع الأول.

وتؤكد مدريد أن النتائج الجيدة في بداية العام ستسمح لإسبانيا -التي سجلت أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي عام 2020 (-10.8 في المائة)- بالحفاظ على معدل نمو قوي عام 2023.

في موازنة 2023، حددت الحكومة هدفا للنمو بنسبة 2.1 في المائة، لكن هذا الهدف أكثر تفاؤلا بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي (1.5 في المائة)، لكنه أكثر حذرا من توقعات بنك إسبانيا الذي زاد الإثنين تقديراته بنسبة 0.7 نقطة إلى 2.3 في المائة.

كانت إسبانيا حتى الآن الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، التي لم تعد إلى مستوى ما قبل الوباء، بسبب الاعتماد الكبير لاقتصادها على قطاع السياحة.

لكنها صمدت أمام الانكماش الناجم عن الحرب الروسية- الأوكرانية بشكل أفضل من عديد من جيرانها.

يسلط بيدرو سانشيز الضوء بانتظام على هذه النتائج الاقتصادية قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها في 23 تموز (يوليو) بعد هزيمة اليسار في الانتخابات المحلية والإقليمية في 28 أيار (مايو). رغم ذلك، تظهر استطلاعات الرأي تقدم اليمين على اليسار بزعامة رئيس الوزراء.