الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها منخفضة مع تأثر المعنويات بتصريحات باول

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة اليوم الجمعة مع استمرار تأثر معنويات المستثمرين بتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي تشير لاحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا، وذلك خلال شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس التي استمرت يومين.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 111.05 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 33835.66 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 27.72 نقطة أو 0.63 بالمئة إلى 4354.17 نقطة، في حين هوى مؤشر ناسداك المجمع 146.51 نقطة أو 1.07 بالمئة إلى 13484.10 نقطة.

