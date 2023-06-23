ارتفاع العجز التجاري التركي إلى 12.5 مليار دولار

ازداد حجم العجز في التجارة الخارجية لتركيا خلال شهر أيار/ مايو مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، حسبما ذكر معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة.

وارتفع العجز التجاري من 10.7 مليار دولار قبل عام إلى 12.5 مليار دولار في أيار/ مايو الماضي. وكان العجز التجاري في نيسان/ أبريل 8.7 مليار دولار.

وزادت الصادرات على أساس سنوي في أيار/ مايو بنسبة 14.4 %، كما ارتفعت الواردات بنسبة 15.5 %. وبلغ عجز التجارة الخارجية، باستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي، 5.9 مليار دولار في أيار/ مايو.

وارتفعت الصادرات والواردات بنسبة 1.3 و 9 % على التوالي، على أساس فصلي.

