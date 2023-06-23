ارتفاع أرباح إن كوموديتيس للتجارة بنسبة 840% خلال العام الماضي

أعلنت شركة تجارة الطاقة الدنماركية إن كوموديتيس المدعومة من بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب اليوم الجمعة ارتفاع أرباحها خلال العام الماضي بنحو 9 أمثال بفضل التقلبات القياسية في الأسعار نتيجة أزمة الطاقة التي شهدتها أوروبا والعالم في العام الماضي بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أرباح الشركة قبل حساب الضرائب وصلت إلى 1.37 مليار يورو (1.5 مليار دولار) مقابل 146 مليون يورو خلال العام السابق، نتيجة اضطرابات الأسواق التي نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي. كما حققت شركات التجارة الأخرى مثل فيتول جروب وميركوريا إنيرجي جروب ارتفاعات قياسية في أرباحها خلال العام الماضي.

وقال جيسبر يوهانسون الرئيس التنفيذي لشركة إن كوموديتيس في مقابلة إن تقلبات السوق في العام الماضي كانت "تعادل أحداث 100 عام" حيث تضافر رفع قيود احتواء فيروس كورونا المستجد وحزم التحفيز الاقتصادي والحرب في أوكرانيا لخلق تقلبات حادة في الأسعار، مضيفا أنه لا يتوقع تكرار تحقيق مثل هذه المستويات من الأرباح مرة أخرى.

أضاف نرى تراجعا حادا في مستويات الأسعار والتقلبات في مختلف مكونات سوق الطاقة... من المحتمل أن يكون العام الحالي مختلفا عن العام الماضي بالنسبة لكل الشركات العاملة في مجال تجارة الطاقة".

يذكر أن شركة إن كوموديتيس تأسست عام 2017 في مدنية آرهوس وتركز على تجارة الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة. ومن المنتظر استغلال جزء من أرباحها الكبيرة للتوسع في آسيا. وتعمل الشركة في 20 سوقا للكهرباء وأكثر من 10 أسواق للغاز. كم تطور حاليا أول محطة للطاقة الشمسية في مدينة أرهوس.