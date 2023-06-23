برناردو سيلفا يقترب من الهلال

بات البرتغالي برناردو سيلفا مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على بعد خطوات للانضمام لكوكبة نجوم دوري روشن السعودي، وذلك عبر بوابة نادي الهلال وفقاً لما كشفته شبكة "سكاي سبورت".

وتبلغ القيمة السوقية للجناح الساحر كما يطلق عليه في الدوري الإنجليزي " البريميرليغ" 80 مليون يورو (326.1 مليون ريال)، حيث يعد من أعلى 30 لاعب في العالم في القيمة سوقية.

ويملك برناردو سيلفا خبرة كبيرة في الدوريات الأوروبية، حيث خاض 494 مباراة في مختلف المسابقات طوال مسيرته الكروية سجل فيها 90 هدفا وأهدى 85 تمريرة حاسمة.