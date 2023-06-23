النفط يستقر بعد هبوطه عقب رفع الفائدة في بريطانيا

لم يطرأ تغير كبير على أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم ، لكنها تتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي 3 % بسبب المخاوف حيال الطلب على الوقود بعد زيادة أسعار الفائدة أكثر من المتوقع في بريطانيا وتحذيرات من رفع يلوح في الأفق للفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 00:26 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو 0.1 % ، إلى 74.07 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أو 0.2 % ، إلى 69.40 دولار.

وانخفض الخامان نحو ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة بعد أن رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مما أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد بما يؤثر على طلب الوقود بحسب رويترز.

وفاق تأثير رفع الفائدة الدعم الذي تلقاه النفط من انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية.

وتترقب السوق الآن صدور مؤشرات مديري المشتريات من شتى أنحاء العالم اليوم للاطلاع على نشاط التصنيع واتجاهات الطلب.

