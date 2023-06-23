الليرة التركية تسجل مستويات متدنية قياسية جديدة بعد رفع الفائدة

تراجعت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 2.8 % وسجلت مستوى قياسيا متدنيا جديدا في وقت مبكر من صباح اليوم ، مواصلة تكبد خسائر بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمس، في تراجع عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في زيادة جاءت أقل من التوقعات.

وبلغت الليرة في أحدث تعاملات 25.2015، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3 % من إغلاق أمس الخميس. وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27 بالمئة تقريبا مقابل العملة الأمريكية هذا العام.

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 % وقال في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان، التي عينها أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك بحسب رويترز.

جاءت الخطوة لتمثل تغييرا في المسار بعد تيسير نقدي على مدى سنوات انخفض فيها معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع واحد إلى 8.5 % من 19 % في عام 2021 في سياسة غير تقليدية تم اتباعها على الرغم من ارتفاع التضخم.

