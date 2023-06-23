SAMI توقع اتفاقية مع سفران الفرنسية لصيانة محركات طائرات الهليكوبتر

وقعت شركة SAMI ـ الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ـ توقع اتفاقية مع شركة سفران (Safran Helicopter Engines) للتعاون في مجال صيانة وإصلاح محركات الطائرات المروحية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون بين الكيانين من خلال التوسع في قدرات صيانة وإصلاح المحركات بالتعاون مع شركة سفران لمحركات الطائرات المروحية،كما يشمل هذا التعاون الدعم التقني الاعتمادات،وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير أعلى جودة من التدريب التقني للكوادر السعودية الذين سيتلقون تأهيلهم في تارنوس بدولة فرنسا من قبل خبراء الشركة.

من جانبه،قال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد : "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لأحد أهدفنا في قطاع الطيران والفضاء المتمثل في التوسع في بناء قدرات صيانة وإصلاح محركات الطائرات المروحية داخل المملكة،كما تجسد هذه الاتفاقية حرصنا على خلق البنية التحتية والفرص لتطوير المواهب المحلية،المتمثلة في بناء منشأة الصيانة والإصلاح؛وذلك لتعزيز نقل المعرفة والخبرة،والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ".

ويشمل التدريب التقني للكوادر السعودية تنمية مهاراتهم في صيانة وإصلاح محركات الطائرات المروحية من طراز ماكيلا 1 (Makila 1) وآريال 2 (Arriel 2) التي يتم تركيبها في الطائرات من طراز سوبر بوما (Super Puma) وبانثر (Panther) وغيرها من منظومات الطائرات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سفران لمحركات الطائرات المروحية لها مكانة عالمية كشركة رائدة في مجال تصنيع محركات طائرات المروحية،حيث تجاوزت حصيلة إنتاجها من هذه المحركات أكثر من 75000 محرك منذ تأسيسها، وتقدم الشركة أكبر مجموعة من محركات أعمدة الدوران التوربيني للمروحيات في العالم، وتتمتع بقاعدة عملاء ضخمة تضم أكثر من 2500 عميل في 155 دولة.