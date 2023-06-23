آل معمر يكتسح .. الفارق 878290 صوتا

بفارق 878290 صوتا وبنسبة تفوق 99.97 في المائة، اكتسحت قائمة مسلي آل معمر، أصوات الجمعية العمومية التي انعقدت أمس، وفازت برئاسة المؤسسة غير الربحية لمدة عام بعد امتلاك صندوق الاستثمارات العامة النادي، بعد أن حققت 878580، بينما حققت قائمة المنافس الآخر ثامر اليمني 290 صوتا فقط.

وقال بيان نادي النصر في تويتر: "أقيمت أمس الجمعية العمومية لمؤسسة النصر غير الربحية، في مقر النادي، حيث تم خلالها إعلان فوز قائمة آل معمر برئاسة مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية لمدة عام واحد"، مضيفا: "أن العمومية بدأت بحضور الأعضاء المخولين بالتصويت، حيث بدأ احتساب النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين، وإلكترونيا للأعضاء الأساسيين، وأسفرت عملية التصويت بإعلان فوز قائمة آل معمر بمجموع 878580 صوتا، مقابل 290 صوتا لليمني".

وضمت قائمة آل معمر "الرئيس"، كلا من عبدالله العمراني "نائب رئيس، وعضوية كل من منصور بن زومة، فيصل أبو ساق، عبدالعزيز العمران، وأيمن الشهري. وفي المقابل، ضمت القائمة الثانية، اليمني مرشحا للرئاسة، وعبدالرحمن الخلف نائبا له، وعضوية فارس البلوي، مناهل المحيميد، يزيد بن خزيم.

يشار إلى أنه سيتم فتح باب الطعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية، اليوم ولمدة 24 ساعة فقط. وتصدر الأمير خالد بن فهد عضوية النصر الذهبية، فيما جدد عبداللطيف الشثري عضويته بعد سداد الرسوم البالغة 115 ألف ريال.