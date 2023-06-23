تزكية ابن نافل .. خلال 5 دقائق

زكت الجمعية العمومية التي انعقدت أمس في نادي الهلال، فهد بن نافل ليكون رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية لمدة عام، بعد امتلاك صندوق الاستثمارات العامة للنادي بنسبة 75 في المائة مقابل 25 في المائة، بعد أن تأخر موعدها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني (50 في المائة + 1)، حيث لم تأخذ من الوقت سوى خمس دقائق.

وضمت القائمة النهائية لابن نافل كلا من سليمان الهتلان نائبا للرئيس، وعضوية كل من "سلمان التويجري، فيصل الغشيان، وحمد المالك".

ولفت ابن نافل في حديثه الإعلامي إلى أن إدارة كرة القدم مستمرة ولن يكون فيها أي تغيير، مؤكدا أن هدفهم في المرحلة المقبلة تحقيق طموحات الجماهير، وأن أخبارا سارة بخصوص الجهاز الفني الجديد في انتظارهم قريبا، وقال: "هدفنا تحقيق تطلعات جماهيرنا، وسيسمعون خلال الأيام المقبلة أخبار التعاقد مع الجهاز الفني واللاعبين". وستستقبل لجنة الانتخابات الطعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية، اليوم، ولمدة 24 ساعة.

يشار إلى أن الجمعية العمومية تأخرت عن موعدها لمدة نصف ساعة، قبل أن تنطلق حضوريا للناخبين أصحاب فئات "الذهبي، الفضي، والبرونزي"، وعن بعد لأصحاب العضوية الأساسية.