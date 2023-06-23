الأهلي .. رئيس جديد ورعاية

نصب الدكتور خالد العيسى رئيسا لمؤسسة نادي الأهلي غير الربحية لمدة عام، إثر فوز قائمته بالتزكية خلال الجمعية العمومية التي جرت أمس، بعد امتلاك صندوق الاستثمارات العامة للنادي بنسبة 75 في المائة مقابل 25 في المائة، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية السعودية.

وضمت قائمة العيسى، خالد الهندي نائبا للرئيس، وعضوية كل من "ناصر آل عثيمين، غسان خان، عبدالإله الحرورة، ورامي اللنجاوي". من جهته، أوضح أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي السابق، أن حبه للأهلي لا يتجزأ وهو من ضمن الكوكبة التي تحب هذا الكيان العظيم، وقال: "إن هذا اليوم عظيم في تاريخ الرياضة السعودية، ممثلة في الجمعية العمومية واعتمادها رئيس قادم مختلف عن المناسبات الماضية، وإنه لا خوف على الأهلي طالما هناك رياضة تدار باحترافية، ودعم سخي مثل صندوق الاستثمارات السعودية، وأيضا اللجنة المختصة بتمكين الأندية من اختيار لاعبيها، كل ناد له احتياجات، وهناك كثير من الأعمال والصفقات التي تعمل للأهلي وغيره". وأضاف: "الحديث ليس في تنصيب العيسى، ولكن في الطفرة الرياضية، التي بنيت عليها الرياضة في السعودية، اليوم نتحدث ليس عن مجلس إدارة ولكن عن مؤسسة، والحديث عن الخصخصة العالمية يبدأ بمثل هذا الاجتماع، والأهلي ليس بالهين وهو ناد قيادي بدأ منذ أعوام عديدة، والحمد لله أن الجميع أجمع على شخصية واحدة.

وعلى صعيد ثان، وقع نادي الأهلي، اتفاقية مع "البحر الأحمر" الدولية لمدة ثلاثة مواسم تنتهي بنهاية الموسم 2025-2026، وتصبح بموجبها الشركة الراعي البلاتيني لفريق كرة القدم.