أنمار وكعكي .. التصويت «أون لاين»

فازت قائمة أنمار الحائلي برئاسة نادي الاتحاد غير الربحية لمدة عام، بالتزكية خلال الجمعية العمومية التي جرت أمس، بعد امتلاك صندوق الاستثمارات العامة النادي بنسبة 75 في المائة مقابل 25 في المائة، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية السعودية.

يشار إلى أن الحائلي، وكعكي لم يحضرا إلى الجمعية العمومية التي جرت مراسمها في مقر النادي، حيث اضطرا إلى التصويت "أون لاين"، لارتباطهما ببعض الأشغال التي تخص فريق كرة القدم. وشارك في الجمعية العمومية حضوريا الأعضاء حاملو العضوية "الذهبية والفضية والبرونزية"، فيما حضر عن بعد، الأعضاء حاملو العضوية الأساسية والراغبون في الحضور عن بعد من حاملي فئات العضوية الأخرى. وضمت قائمة الحائلي بجواره أحمد كعكي نائبا للرئيس، وعضوية كل من "عبدالوهاب عابد، ممدوح الحربي وفيصل التركي".