بلغت ذروتها منذ 15 عاما .. بنك إنجلترا يرفع معدل الفائدة 50 نقطة أساس

رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة إلى أعلى نسبة منذ 15 عاما، بواقع 50 نقطة أساس ليرتفع من 4.5 إلى 5 في المائة، وفقا لـ"الألمانية".

يأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط على صانعي السياسات والحكومة البريطانية للسيطرة على أزمة تكاليف المعيشة. ومن شأن هذه الخطوة تعميق أزمة الرهن العقاري، حيث إن تكاليف الاقتراض ارتفعت للمرة الـ13 على التوالي.

وتمثل نسبة رفع معدل الفائدة التي بلغت 0.5 نقطة مئوية الأعلى منذ شباط (فبراير) الماضي.

ويأتي رفع الفائدة بعد ارتفاع معدل التضخم إلى نسبة أعلى من المتوقع خلال أيار (مايو) الماضي، حيث اضطر استمرار ارتفاع الأسعار صانعي السياسات للتحرك لمحاولة خفض التضخم إلى الهدف المستهدف وهو 2 في المائة.

وتجاوز صافي ديون القطاع العام في بريطانيا 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مايو 2023 حيث جاء الاقتراض أعلى من المتوقع.

وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، أن تجاوز الدين العام لهذا المستوى، بعدما زاد الإنفاق عن الإيرادات بمقدار 20.045 مليار جنيه استرليني في مايو، بما يفوق توقعات خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص ومكتب مسؤولية الميزانية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجاوز فيها الدين 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي منذ 1961.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، ارتفعت تكلفة السندات الحكومية البريطانية إلى أكثر من 5 في المائة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008، بسبب مخاوف تشديد السياسة النقدية.

والعائد على السندات ذات العامين وهي الأشد حساسية لتغيرات السياسة النقدية ارتفع بمقدار ست نقاط أساس إلى 5 في المائة الإثنين وهو مستوى لم يصل إليه منذ 2008.

وجاء البيع الكثيف للسندات الحكومية البريطانية قبل نشر بيانات التضخم في بريطانيا أمس الأول، وقرار بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسة النقدية أمس.

والسندات الحكومية البريطانية بين السندات الأسوأ أداء بين الدول المتقدمة الأخرى، ارتفعت أسعار العائد على السندات ذات العامين بأكثر من 140 نقطة أساس، ليتجاوز الذروة التي وصل إليها بسبب تداعيات خطط الإنفاق المثيرة للجدل لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

وقال إيموجين باشرا رئيس قسم تخطيط أسعار الفائدة البريطانية في شركة نت ويست ماركتس "من المؤكد أنه من المتحمل بشدة أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم للوصول بعد نشر الميزانيات الصغيرة في عهد تراس، إلى إثارة القلق، أكثر مما يشجع على الطلب، بغض النظر عن مدى انخفاض أسعار السندات".