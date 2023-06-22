3.09 تريليون دولار معاملات سوق الصرف الأجنبي في الصين خلال مايو

سجلت سوق الصرف الأجنبي في الصين معاملات بقيمة 21.58 تريليون يوان، (نحو 3.09 تريليون دولار) خلال شهر أيار (مايو) الماضي، حسب بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وعلى وجه التحديد، بلغ إجمالي حجم المعاملات في سوق العملاء 3.27 تريليون يوان خلال الشهر الماضي، بينما بلغ حجم المعاملات في سوق ما بين البنوك 18.31 تريليون يوان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس.

وفيما يتعلق بالمنتجات، بلغ حجم المعاملات التراكمي في السوق الفورية 8.91 تريليون يوان، و12.66 تريليون يوان في سوق المشتقات خلال الفترة المذكورة.

وأظهرت البيانات أن حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي في البلاد بلغ 101.87 تريليون يوان في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

في غضون ذلك، أصدرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية مبادئ توجيهية ترمي إلى تعميق إصلاح نظام تسجيل السندات.

وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين وظائف سوق رأس المال ورفع نسبة التمويل المباشر حتى تتمكن سوق السندات من خدمة التنمية عالية الجودة للاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل.

وطرحت المبادئ التوجيهية تدابير بشأن جوانب مختلفة، بما في ذلك تحسين آلية مراجعة السندات وتسجيلها، وملاحقة الأنشطة غير القانونية، وحماية المستثمرين، وتحسين نظام المساءلة.

وقالت اللجنة المذكورة إنها ستواصل تعزيز إصلاح نظام تسجيل السندات، وتسريع إصلاح أنظمة سندات الشركات، وتحسين وظائف سوق السندات لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الرئيسة والمشاريع الكبرى.

إلى ذلك، شهدت صناعة تعهيد الخدمات في الصين توسعا مطردا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة.

وقعت شركات صينية عقود تعهيد للخدمات بقيمة 815.9 مليار يوان (نحو 120.6 مليار دولار) في الفترة من يناير حتى مايو، بزيادة 12.3 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي قيمة العقود المنفذة 550.4 مليار يوان خلال هذه الفترة، بزيادة سنوية قدرها 18 في المائة.

ومن بين الإجمالي، ارتفعت قيمة عقود تعهيد الخدمات بالخارج 12.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 463.6 مليار يوان.

وفيما يتعلق بقيمة العقود المنفذة، توسعت عمليات تعهيد الخدمات بالخارج التي تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 23.5 في المائة و15.6 في المائة و21.1 في المائة على أساس سنوي، على التوالي، في الأشهر الخمسة الأولى من 2023.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الصينية تمديد السياسة التفضيلية على ضريبة الشراء لمركبات الطاقة الجديدة حتى نهاية 2027.

وأفاد بيان صادر عن وزارة المالية والهيئة الوطنية للضرائب ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، بأنه سيتم إعفاء ضريبة الشراء على مركبات الطاقة الجديدة، التي يتم شراؤها في عامي 2024 و2025، حيث ستحصل كل مركبة ركاب مشتراة على إعفاء ضريبي يصل إلى 30 ألف يوان (4178.56 دولار).

وبالنسبة لمركبات الطاقة الجديدة التي يتم شراؤها في عامي 2026 و2027، سيتم تخفيض ضريبة الشراء عليها إلى النصف، ويمكن لكل مركبة ركاب مشتراة الحصول على إعفاء ضريبي يصل إلى 15 ألف يوان.

وقال البيان إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم تطوير قطاع مركبات الطاقة الجديدة وتحفيز استهلاك المركبات. وتغطي هذه السياسة الضريبية التحفيزية المركبات الكهربائية النقية والمركبات الهجينة والمركبات العاملة بخلايا الوقود، المدرجة في القائمة الرسمية.

وقال شيوي هونج تساي، نائب وزير المالية في مؤتمر صحافي، إن التقديرات الأولية تظهر أن السياسة المذكورة ستفضي إلى إعفاءات وتخفيضات ضريبية يصل إجماليها إلى 520 مليار يوان.

وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني، أن المدفوعات غير النقدية، التي تتعامل معها البنوك الصينية واصلت التوسع على نحو مستقر في الربع الأول من هذا العام.

وذكر البنك في تقرير أن المدفوعات غير النقدية عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية والأوراق التجارية والتحويلات الائتمانية والتسويات الأخرى، بلغت 1277.53 تريليون يوان (178.44 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة، بزيادة 11.1 في المائة على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن المدفوعات الإلكترونية استحوذت على حصة الأسد من المدفوعات غير النقدية، حيث بلغت قيمة المعاملات الإجمالية 831.82 تريليون يوان.

ومن بين وسائل الدفع الإلكترونية، ارتفعت المدفوعات عبر الهاتف المحمول 9.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 144.6 تريليون يوان.

وفي الربع الأول من هذا العام، ارتفعت قيمة المعاملات عبر البطاقات المصرفية أيضا 10.57 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 292.9 تريليون يوان، وفقا للتقرير.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصينية تمديد السياسة التفضيلية على ضريبة الشراء لمركبات الطاقة الجديدة حتى نهاية 2027.

وأفاد بيان صادر عن وزارة المالية والهيئة الوطنية للضرائب ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، بأنه سيتم إعفاء ضريبة الشراء على مركبات الطاقة الجديدة، التي يتم شراؤها في عامي 2024 و2025، وسيتم تخفيضها إلى النصف لمركبات الطاقة الجديدة التي يتم شراؤها في عامي 2026 و2027.

وقال البيان إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم تطوير قطاع مركبات الطاقة الجديدة وتحفيز استهلاك المركبات.

وفي سياق الشأن الصيني، انتعشت حركة الصينيين خلال اليوم الأول من عطلة مهرجان قوارب التنين، حسبما أظهرت بيانات رسمية أمس.

وتتوقع وزارة النقل أن رحلات الصينيين 30.95 مليون رحلة برية بزيادة 66.3 في المائة على أساس سنوي، مشيرة إلى أنه من المتوقع زيادة عدد الرحلات عبر الممرات المائية في البلاد بنسبة 164.82 في المائة، مقارنة بالعام السابق ليصل إلى مليون رحلة.

ومن المرجح أن تبلغ الرحلات، التي تسيرها السكك الحديدية 16.2 مليون رحلة اليوم، حسبما ذكرت شركة مجموعة سكك حديد الصين المحدودة.

وأجريت نحو 13.86 مليون رحلة عبر السكك الحديدية أمس الأول، بزيادة 11.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.